RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No geplatzte Gespréicher mat den USA Den iraneschen Ausseminister Abbas Araghtschi ass zu Moskau

RTL Lëtzebuerg
Deemno soll a Gespréicher mat Russland als éischt de Blockage vum Hormus-Passage a vun den iraneschen Häfen opgehuewe ginn.
Update: 27.04.2026 10:19
Abbas Araghtschi
Abbas Araghtschi
© AFP

Den iraneschen Ausseminister Abbas Araghtschi ass e Méindeg an der russescher Haaptstad, fir mam President Wladimir Putin iwwert en Enn vum Iran-Krich ze schwätzen.

Déi geplangte Gespréicher mat den USA ware jo geplatzt. Den Iran hätt Washington awer eng nei Friddenspropose gemaach, dat iwwert de Vermëttler Pakistan, dat melle verschidde regional Medien.

Iran-Krich
Hin an Hier wat méiglech Friddensverhandlungen ugeet

Deemno soll als éischt de Blockage vum Hormus-Passage a vun den iraneschen Häfen opgehuewe ginn. D'Verhandlungen iwwert den iraneschen Atomprogramm sollen da méi spéit sinn.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.