Invité vun der Redaktioun (6. Februar)Fred Keup, ADR-Fraktiounschef

Ech muss feststellen, dass de Minister Meisch e Méindeg hei um Radio d’Wourecht net gesot huet. Dat sot de Fred Keup e Freideg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.
Den ADR-Fraktiounschef huet opgelëscht, wéi d0ADR virgaange wär am Dossier vun de Unisex-Toiletten. Op méi Plazen, notamment Ufanks an der Chamberkommissioun, wär gesot ginn, dass déi generell sollten agefouert ginn. Duerno wär zeréckgeruddert ginn, an de Minister geheit eis Ligen vir, wat ganz erstaunlech wier.
Et géif ee sech wënschen, dass d’Ministere Meisch a Backes de Projet einfach ganz zeréckzéien.
All Mënsch verdéngt Respekt, ënnersträicht de Fred Keup, mä dat hei géif vun uewen erof erzwonge ginn, fir de Jonken eng Zort Weltanschauung opzezwéngen. Et wier och net demokratesch eppes ze decidéieren, mat deem d’Majoritéit vun der Gesellschaft net averstanen ass, sou den ADR-Fraktiounschef. Et misst een de Leit um Terrain nolauschteren.
