Mat de Stëmme vun der Extrême droiteD'EU-Parlament stëmmt fir Expulsiounszentere baussent der EU

RTL mat AFP
Update: 26.03.2026 13:23
D’EU-Parlament huet en Donneschdeg fir eng ëmstridde Verschäerfung vun der europäescher Awanderungs- an Asylpolitik gestëmmt. De Gesetzesentworf baséiert op enger Propos vun der konservativer EVP-Fraktioun, déi dësen a Koordinatioun mat de rietse Fraktiounen am EU-Parlament duerch de Bannen-Ausschoss bruecht hat.

An engem Vott en Donneschdeg zu Bréissel hunn 389 Deputéiert fir den Text gestëmmt, deen ënner anerem d’Ariichte vun Expulsiounszenteren (sougenannten “Abschibezenteren”) baussent der EU virgesäit, grad ewéi och méi streng Strofe fir ofgewise Migranten. Dës solle vun Areesverbueter bis hin zur Inhaftéierung goen. 206 Deputéierter hu géint den Text gestëmmt an 32 hu sech enthalen.

Nom Vott gouf et Applaus vun den Deputéierte vun de rietse Parteien am Parlament.

Vun der Spriecherin vun der sozialdemokratescher S&D-Fraktioun, der Birgit Sippel, huet et nom Vott an enger éischter Reaktioun geheescht, dass de Gesetzesentworf refuséiert Asyl-Demandeuren de faco mat verurteelte Stroftäter géing gläichsetzen.

D’Parlament trëtt elo a Verhandlunge mam EU-Conseil an, fir iwwert den definitive Gesetzestext ze beroden. Eng éischt Verhandlungsronn mat der zypriotescher Rotspresidentschaft soll deemnächst stattfannen. D’Memberlänner hate sech schonn zejoert fir d’Ariichte vun Expulsiounszenteren a Länner baussent der EU ausgeschwat.

