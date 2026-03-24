D'Europäesch Unioun an Australien hunn e Fräihandelsaccord ënnerschriwwen

Den Accord wier wichteg an Zäiten, an deenen d'USA mat hirer aggressiver Taxe-Politik e schwierege Partner wieren, esou d'von der Leyen.
Update: 24.03.2026 06:59
© DAVID GRAY/AFP

D’Europäesch Unioun an Australien hunn no jorelaange Verhandlungen e Fräihandelsaccord ënnerschriwwen. Domadder sollen Douanestaxen ewech falen an den Handel mat Servicer a géigesäiteg Investitioune vereinfacht ginn.

D’EU wëll Lithium a soss Matière Première vun Australien, fir do manner ofhängeg ze gi vu China.

“Australien ass weltwäit de gréisste Lithiumliwwerant a verfüügt iwwer Matière Première, déi fir déi propper Technologië vun der Zukunft decisiv sinn - vun Elektroautoen a Spuenien bis hin zu Offshore-Wandturbinnen an der Ostsee”, esou d’von der Leyen.

Australien kritt virun allem Maschinnen a Chemikalien aus Europa.

Bei der Signature an der australescher Haaptstad Canberra huet d’EU-Kommissiounspresidentin von der Leyen ënnerstrach: Den Accord wier wichteg an Zäiten, an deenen d’USA mat hirer aggressiver Taxe-Politik e schwierege Partner wieren.

Den Anthony Albanese schreift op X, dass elo zwou Welten, déi wäit ausernee leien, elo méi no beienee si wéi jee virdrun.

“Australien an Europa hiewe sech op déi nächst Stuf – mat engem Fräihandelsofkommes an enger Partnerschaft am Beräich Sécherheet a Verdeedegung, déi eemoleg an eiser Generatioun ass.

Méi Aarbechtsplazen. Méi Sécherheet. Méi lokal Produiten op de weltwäite Mäert.

An enger Welt, déi ëmmer méi onsécher gëtt, zielt esou eng Bezéiung.

Well wa mir zesummeschaffen, si mir méi staark wéi jee.”

D’Ofkommes muss elo nach juristesch iwwerpréift a vum EU- an dem australesche Parlament ratifizéiert ginn.

Am meeschte gelies
Spezialunitéit war geruff ginn
Et gouf eng Geiselnam an engem Supermarché zu Käerjeng gemellt
Video
Fotoen
Op der Pompel
Diesel a Masutt gi jeeweils ëm iwwer 7 Cent méi deier
Fluchhafe LaGuardia zu New York
Pilot a Co-Pilot no Kollisioun vu Fliger a Läschwon gestuerwen, eng Rei Leit blesséiert
Video
Fotoen
Police investéiert weider an hire Fuerpark
81 nei BMW X3 gi bannent den nächste Méint geliwwert, et sinn alles Bensinner
Fotoen
69
Op der A7
Aschränkungen am Tunnel Stafelter ginn nees opgehuewen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Kolumbien
Op d'mannst 66 Doudeger bei Ongléck vu Militärfliger
Fotoen
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Fréieren US-Schauspiller Bill Cosby nees wéinst sexueller Gewalt verurteelt
LIVE
Italien
Majoritéit huet an engem Referendum géint eng Justizreform gestëmmt
"Si hunn ons eng nei Vue vun der Welt vermëttelt"
Eng jonk Ukrainerin erzielt vun der Indoktrinatioun duerch d'Russen an de besate Gebidder
Video
Fotoen
1
Israel-Palästina-Konflikt
Lëtzebuerg huet eng International Responsabilitéit, fir géint Vëlkerrechtsverletzunge virzegoen
Audio
Fotoen
EU-Kommissioun
Mercosur-Handelsaccord trëtt den 1. Mee virleefeg a Kraaft
9
