17 weider Persoune wiere bei Attacken ob déi südukrainesch Stad Odessa, déi zentralukrainesch Stad Poltawa an déi nordëstlech Regioun Sumy blesséiert ginn, hunn déi ukrainesch Autoritéiten an der Nuecht op e Samschdeg erkläert.
Bei Ugrëff op ee Wunngebitt an der Hafestad Odessa wieren zwee Mënschen ëm d’Liewe komm an zwou weider Persoune blesséiert ginn, esou de Regionalgouverneur Serhij Lysak um fréie Samschdegmoien.
An der Stad Poltawa hätt et ee “feindlechen Dronenugrëff” op ee Geschäft an ee Café ginn, esou déi regional Militärverwaltung. Dobäi wier ee Mënsch ëmkomm an eng weider Persoun wier blesséiert ginn.
An der nordëstlecher Regioun Sumy hunn dunn nach russesch Dronenugrëff eng Rei Wunngebitter getraff, heescht et vun der regionaler Militärverwaltung. Dobäi goufe 14 Mënsche blesséiert, dorënner ee 14 Joer ale Jong an eng 87 Joer al Fra.
Russland hat eng 32 Stonne laang Wafferou zum orthodoxen Ouschterfest um Weekend annoncéiert. Op Beschloss vum President Wladimir Putin géif ee “Waffestëllstand vum 11. Abrëll 16 Auer (15 Auer MESZ), bis zum Enn vum Dag um 12. Abrëll 2026" gëllen, esou de Kreml. Den Etat Major vun der russescher Arméi hätt Uweisunge kritt, “d’Kampfhandlungen an alle Richtunge fir dësen Zäitraum ze stoppen”.
Den ukrainesche Staatschef Wolodymyr Selenskyj huet erkläert, säi Land wier prett fir d’Wafferou anzehalen. D’lescht Joer hat Russland och ee Waffestëllstand iwwer Ouschteren annoncéiert, ma béid Säiten hu sech duerno géigesäiteg beschëllegt, dës net agehalen ze hunn.