Iraneschen AusseministèreD'Recht op Uräicherung vun Uran ass net verhandelbar

AFP, iwwersat vun RTL
Teheran géif sech d'Recht op déi friddlech Notzung vun der Atomenergie net huele loossen.
Update: 15.04.2026 14:38
Den Esmail Baghaei, Spriecher vum iraneschen Ausseministère.
© FATEMEH BAHRAMI/Anadolu via AFP

Dem Iran säi Recht op d’Uräicherung vun Uran géif ausser Fro stoen. Dat huet den Ausseministère zu Teheran e Mëttwoch matgedeelt. Den Niveau, bis op deen een den Uran géif uräicheren, wier awer verhandelbar.

A sengem wëchentleche Pressebriefing huet de Spriecher vum iraneschen Ausseministère, den Esmail Baghaei gesot, dass ee sech d’Recht op déi friddlech Notzung vun der Nuklear-Energie net ënnert dem Drock vum Krich géing huele loossen.

“Wat den Niveau an d’Aart vun der Uräicherung ugeet, hu mir ëmmer scho gesot, dass dat verhandelbar wier. Mir hu betount, dass et dem Iran sollt erlaabt sinn, entspriechend senge Besoinen unzeräicheren”, sou nach de Porte-parole vum Ausseministère.

Am meeschte gelies
Portrait am Kader vum Télévie
Claudia Monteiro: "Ech hätt mir eng besser Kommunikatioun mat mengem Onkolog gewënscht"
Video
Fotoen
3
Europäesche "Speedmarathon"
E Mëttwochmoie gouf zu Lëtzebuerg am Schnëtt al zéng Minutten e Gefier geblëtzt
Video
Fotoen
Am Norde vum Land
1.746 Cannabis-Planzen an Haus u belscher Grenz saiséiert ginn
No Messerattack an Appartement um Lampertsbierg
“Ech probéieren, all Dag positiv opzestoen“
Video
Champions League
PSG an Atletico Madrid stinn an der Halleffinall
Video
0
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Villefranche-sur-Saône
13 Joer ale Jong a Frankräich erschoss, 15 Joer ale Verdächtege festgeholl
Zweete Kéier bannent zwee Deeg
Op d'mannst véier Doudeger bei Schéisserei an enger tierkescher Schoul
Schutz vu Mineuren am Internet
Ursula von der Leyen fuerdert eenheetlech europäesch Approche
0
Reproche vu sexuellem Iwwergrëff
D'australesch Police ermëttelt géint d'Katy Perry
International Atomenergieagence
Capacitéite vun Nordkorea fir Bau vun Atomwaffe "ganz däitlech geklommen"
Den US-President Donald Trump op enger Pressekonferenz.
Am Ostpazifik
Véier Doudeger bei US-Attack op presuméiert Drogeboot
