Déi däitsch Regierung huet Entlaaschtunge wéinst den héije Spritpräisser annoncéiert: Wéi et vu Berlin heescht, soll d’Steier op Diesel a Bensinn fir zwee Méint erofgesat ginn.
Konkret heescht dat: D’Energiesteier gëtt ëm 17 Cent brutto de Liter reduzéiert. Domat soll sech d’Lag fir d’Automobilisten an och d’Betriber verbesseren, esou den däitsche Bundeskanzler Merz um Méindeg de Moien. Finanzéiert gëtt dat Ganzt duerch eng méi héich Tubakssteier. Déi schwaarz-rout Regierung huet bis spéit an d’Nuecht op e Méindeg iwwer d’Mesuren diskutéiert.