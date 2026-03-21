Matten am Iran-Krich ass den irakesche Sécherheetsautoritéiten no e Wunnquartier zu Bagdad Zil vun enger Dronenattack ginn. D’Attack war e Samschdeg de Moien um 10 Auer Lokalzäit also 7 Auer eiser Zäit.
Eng Dron hätt e “Kommunikatiounsgebai” getraff. Am Gebai war Personal vun den irakesche Sécherheetsautoritéite respektiv dem Opklärungsdéngscht ënnerbruecht, déi am Kader vun der Koalitioun, déi vun den USA gefouert gëtt, géint d’Dschihadistemiliz IS kämpfen a mat US-Sécherheetsberoder zesummeschaffen.
D’Noriichtenagence AFP krut d’Informatioun, datt eng weider Dron an engem private Sportsclub, dee bei der irakescher Uewerschicht a bei auslänneschen Diplomate ganz beléift ass, ageschloen huet. Wéi et heescht, hätt dës Dron den Impakt vun der éischter Dron gefilmt a wier dono iwwert dem Sportsclub erofgefall.
Zanter dem Ufank vum Iran-Krich beschéisse pro-iranesch Milizen ëmmer nees Ziler zu Bagdad, dorënner de Fluchhafen an Ariichtungen, déi vum US-Militär genotzt ginn. Och am Norde vum Irak, an der Regioun, wou d’Kurde liewen, koum et ëmmer nees zu Attacken. Och dës Ugrëffer ginn de pro-iranesche Gruppen zougeschriwwen.
Zanter Enn Februar gëtt den Iran, en Nopeschland vum Irak, jo massiv un den USA a vun Israel aus der Loft attackéiert. Teheran huet zanterhier mat Géigenattacken op Israel, verschidde Golfstaaten an US-Arrichtungen an der Regioun reagéiert.