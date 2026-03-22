Landtagswalen a Rheinland-PfalzÉischten Héichrechnungen no gewënnt CDU, AfD staark bei Jonken

Annick Goerens
Dem Ministerpresident Schweitzer seng SPD fiert dogéint dat schlechtste Resultat an hirer Geschicht an mat -9,2 Prozentpunkten.
Update: 22.03.2026 19:04
Schlechtste Resultat an der Geschicht vun der SPD bei de Landtagswalen
© Marc Hoscheid

Bei den Landtagswalen a Rheinland-Pfalz sinn d’Walbüroen um 18 Auer zougaangen. Kuerz duerno koumen déi éischt Héichrechnungen:

D’CDU wier mat engem Plus vun 2,8 Prozentpunkten déi stäerkst Partei mat 30,5 Prozent vun de Stëmmen.

D’SPD, déi mam Alexander Schweitzer de Ministerpresident stellt, huet dat schlechtst Resultat an hirer Geschicht an dem Bundesland agefuer mat -9,2 Prozentpunkten a gëtt just nach zweetstäerkst Kraaft.

Op Plaz 3 kënnt dann d’Alternativ fir Däitschland mat 20 Prozent vun de Wielerstëmmen, well si sech quasi verduebelt hunn. Fir d’AfD ass et e Plus vun 11,7 Prozentpunkten. Si sinn déi stäerkst Kraaft bei ganze jonke Wieler tëscht 18 a 24.

Plaz 4 ass fir déi Gréng mat 8,3 Prozent, trotz engem liichte Verloscht vun engem Prozentpunkt.

Duerno kënnt die Linke, déi mat +2 Prozentpunkten hiert Resultat bal verduebelt hunn. Si hunn elo 4,5 Prozent.

D’FDP kënnt just nach op 2,1 Prozent. Dat ass e Minus vun -3.5 Prozent. Mat deem Resultat dierften si et net méi an den Landtag packen.

Am Walsonndeg ware mir op Tréier de Bols fillen:

Landtagswalen a Rheinland-Pfalz
Mir waren um Walsonndeg op Tréier de Bols fillen.

