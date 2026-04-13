RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Vun Nopesch entdecktElsass: Papp späert néng Joer ale Jong wärend engem Joer a Liwwerwon an

AFP, iwwersat vun RTL
Am Elsässer Duerf Hagenbach ass e Papp an Untersuchungshaft komm, nodeems hie säin néng Joer ale Jong méi wéi ee Joer laang an engem Liwwerwon agespaart huet.
Update: 13.04.2026 16:51
D’Kand konnt Aussoe vum Parquet no wéinst senger laanger Gefaangenschaft net méi goen a gouf direkt an e Spidol bruecht. Do gëtt et weider behandelt.
© KLAUDIA RADECKA/NurPhoto via AFP

E Mann, dee säin haut néng Joer ale Jong a Frankräich méi wéi ee Joer laang an engem Liwwerwon agespaart hat, ass an Untersuchungshaft komm. Dem 43 Joer ale Mann gëtt schwéier Fräiheetsberaubung a Vernoléissegung vu sengem Kand virgehäit, wéi de Parquet zu Mulhouse e Méindeg matgedeelt huet.

De Fall war e Freideg bekannt ginn an hat fir Entsetze gesuergt. Am Elsässer Duerf Hagenbach war d’Police op e Liwwerwon gestouss, an deem en ënnerernierte Jong plakeg tëscht Dreck an Exkrementer louch. Eng opmierksam Nopesch hat d’Police alarméiert, nodeems si Geräischer aus dem geparkte Won héieren hat.

D’Kand konnt Aussoe vum Parquet no wéinst senger laanger Gefaangenschaft net méi goen a gouf direkt an e Spidol bruecht. Do gëtt et weider behandelt.

Informatioune vun den Enquêteuren no sot de Jong aus, datt säi Papp hien Enn 2024 an de Liwwerwon agespaart hätt. Déi nei Partnerin vu sengem Papp hätt hien “net an der Wunneng wëllen hunn”. Zu deem Zäitpunkt war de Jong siwe Joer al.

De Mann huet Aussoe vun den Enquêteuren no zouginn, datt hie säi Jong zanter November 2024 agespaart hat. No senger eegener Duerstellung hätt de Papp hien esou viru senger neier Partnerin schütze wëllen, déi hien an d’Psychiatrie hätt wëlle bréngen. De Liwwerwon war an engem Haff geparkt, deen zu méi Haiser gehéiert huet.

De Parquet ermëttelt och géint d’Partnerin vum Mann, ënner anerem wéinst net geleeschter Hëllef. D’Fra huet d’Virwërf zeréckgewisen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.