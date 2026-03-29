RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

NordkoreaËnner Opsiicht vum Kim Jong Un gouf en neie Feststoff-Rakéitenundriff getest

AFP, iwwersat vun RTL
Militärexperte ginn dovun aus, datt Nordkorea dës Technologie fir ballistesch Interkontinentalrakéiten entwéckelt.
Update: 29.03.2026 08:07
Im Beisein von Machthaber Kim Jong Un hat Nordkorea laut Staatsmedien einen neuen Raketenantrieb getestet. Der Test des Feststoffraketenantriebs sei "Teil des nationalen Verteidigungsentwicklungsplans im Zeitraum des neuen Fünfjahresplans".
© KCNA VIA KNS/AFP

Nordkorea huet ënner Opsiicht vum Kim Jong Un en neien Feststoff-Raketenundriff getest. Dat hunn d’Staatsmedie matgedeelt, ouni Detailer dozou ze ginn, wou a wéini genee den Test stattfonnt huet. Et ass den éischte bestätegten Test vun esou engem staarken Undriff zanter September, an no offiziellen Informatioune soll d’Schubkraaft dës Kéier däitlech méi héich ausgefall sinn.

Militärexperte ginn dovun aus, datt Nordkorea dës Technologie fir ballistesch Interkontinentalrakéiten entwéckelt, déi Ziler iwwerall op der Welt erreeche kënnen. Laut dem Spezialist Hong Min wëll d’Regierung zu Pjöngjang Rakéite bauen, déi och modern Loftverdeedegungssystemer iwwerwannen. Eng Expertin vum koreanesche Verdeedegungsinstitut huet erkläert, datt Nordkorea zwar iwwer d’Kapazitéit verfüügt, fir eng Rakéit ze lancéieren, déi d’amerikanesch Festland treffe kéint – mee d’Fro wier, ob dës och méi Sprengkäpp droe kéint. Dat géif eng nach méi grouss Schubkraaft erfuerderen.

Nordkorea bleift wéinst sengem Rakéiten- an Atomprogramm international isoléiert a steet ënner enger Rei vu Sanktiounen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.