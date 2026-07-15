RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

DroneproduktiounEU an Ukrain wëllen an Zukunft méi enk zesummeschaffen

RTL mat AFP
D'Ukrain hätt dat néidegt Wëssen, Europa enorm technologesch an industriell Kapazitéiten, esou d'Ursula von der Leyen.
Update: 15.07.2026 14:07
D'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen bei hirer Visitt zu Kiew.
D'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen bei hirer Visitt zu Kiew.
© TETIANA DZHAFAROVA/AFP

D'Presidentin vun der EU-Kommissioun Ursula von der Leyen huet e Mëttwoch zu Kiew e Partenariat mat der Ukrain annoncéiert, fir d'Produktioun ënner anerem vun Dronen z'erhéijen. "Dat, wat mir haut ënnerschreiwen, ass en Accord fir Dronen", huet si virum ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj matgedeelt. "Dësen Accord verbënnt d'Ingenieurswësse vun der Ukrain mat der industrieller Kraaft vun Europa", huet si weider gesot, ouni awer an Detailer oder an d'Valeur vun dësem Accord anzegoen.

Zanter der Invasioun vu Russland am Februar 2022 huet d'Ukrain seng Expertis a säin Know-how op- an ausgebaut. "Mir mussen datt zesummen ausbauen", esou d'von der Leyen zu Kiew. D'Iddi, esou d'EU-Kommissiounspresidentin, ass et, fir déi ukrainesch Expertis, déi si och am Feld bewisen hunn, mat der immenser Kapazitéit vun der Industrie an der EU ze verbannen.

"Mir hu sécher Produktiounssitten, déi eppes dozou bäidroe kënnen, andeem se hir Produktioun eropschrauwen", esou d'Kommissiounspresidentin. "Mat dësem Accord ass eise Message kloer: De Moment, fir an d'Ukrain ze investéieren, ass komm. Dat bedeit och an Europa an an eise gemeinsam Sécherheet ze investéieren."

D'Ukrain produzéiert aktuell 10 Milliounen Drone pro Joer. Verschiddener vun hinnen kënnen esouguer laang Distanzen zeréckleeën. D'Ukrain huet wëlles, fir an noer Zukunft dat duebelt dovun ze produzéieren, esou de President Selenskyj.

Kiew huet scho verschidden Accorde iwwer d'Drone mat Länner wéi dem Katar oder Saudi-Arabien ënnerschriwwen, dat och grad aktuell mam Bléck op der Krich am Noen Osten. Weider Accorde mat Däitschland, Kanada, Norwegen a Finnland sinn an der Maach.

Am meeschte gelies
Luxexpo Open Air
Concert vum Katy Perry mat "Teenage Dream" a "California Gurls" lancéiert
Video
Fotoen
Tëscht 26. a 27. Juni
110 Griewer um Hollerecher Kierfecht beschiedegt
Video
Fotoen
Tëscht Toodler an Heischent
Maschinn op Feld a Flamen, dräi weider Vegetatiounsbränn am Laf vum Nomëtten
Video
Fotoen
15.000 Fans um Kierchbierg
Eng Zäitrees duerch zwee Joerzéngte Katy Perry
Video
Fotoen
0
Serie "Hashtag History"
Kollisioun vun engem Fliger mat der Antenn zu Diddeleng viru 45 Joer
Video
Weider News
D'Dot ass um Tréierer Petrisberg net wäit vun der Uni geschitt.
Police sicht no Zeien
22 Joer ale Mann zu Tréier um Petrisberg op oppener Strooss erstach
Krich am Iran
Donald Trump dreet mat Zerstéierung vun alle Kraaftwierker a Brécken am Land
Representativ Etüd vun der Bertelsmann-Stëftung
Majoritéit vun den Däitschen onzefridde mam Funktionéiere vun der Demokratie
Fontainebleau bei Paräis
Bëschbränn ënner Kontroll, 2.000 Hektar bis ewell zerstéiert
Video
De belsche Kinnek Philippe (r.) an de Premier Bart de Wever (l.) schwätze mat de Secouristen op der Plaz vum Ongléck.
Bréissel
Beim Feier an der Tour OXY si sechs Persoune gestuerwen
Knapp zwou Stonne vu Lëtzebuerg ewech
5 Joer no Flutkatastroph am Ahrtal (D): Wéi gesäit et haut do aus?
Audio
Fotoen
7
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.