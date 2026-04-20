Hat eng Bomm am RucksakRussesch Autoritéiten huelen däitsch Staatsbiergerin wéinst Attentatspläng fest

AFP, iwwersat vun RTL
An der südrussescher Regioun Stawropol gouf e Méindeg eng Fra festgeholl, déi e Bommenuschlag soll geplangt hunn.
Update: 20.04.2026 11:54
D'Haaptgebai vum russesche Geheimdéngscht FSB zu Moskau
D’Haaptgebai vum russesche Geheimdéngscht FSB zu Moskau
Dat mellt de russesche Geheimdéngscht FSB. Et soll sech ëm eng 67 Joer al däitsch Staatsbiergerin handelen, déi eng selwer gebaute Bomm an hirem Rucksak soll gehat hunn. Rieds geet vun “engem vum Kiewer Regime geplangten Terroruschlag op eng Ariichtung vun der Justiz an der Regioun Stawropol”, dee vun den Autoritéite verhënnert gouf.

Russesch Medien, déi sech op Informatiounen aus FSB-Kreesser beruffen, wier d’Fra vun engem Bierger aus engem zentralasiatesche Staat an e Komplott eragezu ginn, dat d’Zerstéierung vun enger Ariichtung vun de Sécherheetsdéngschter am Süde vu Russland virgesinn huet. En “1997 gebuerene” Bierger aus esou engem zentralasiatesche Land, wier iwwerdeems och festgeholl ginn. Dëse soll geplangt hunn, de Sprengsaz per Fernsteierung detonéieren ze loossen, wärend “d’Fra op der Plaz stierwe sollt”. De Sprengsaz soll mat 1,5 Kilogramm TNT geluede gewiescht sinn.

Am meeschte gelies
Familljesträit an den USA eskaléiert
Papp erschéisst 8 Kanner, wouvunner der 7 seng eege waren
Concours vu Cremanten aus Frankräich a Lëtzebuerg
D'Gewënner sti fest: 28 Gold- an 10 Sëlwermedaile fir Lëtzebuerger Wënzer
Fotoen
"Méi net am Mee"
Looss d'Méimaschinn am Schapp
Video
Fotoen
20
Schoulfoire an der Luxexpo
Wou geet et no der Primärschoul hin?
Video
Fotoen
1
Landschaftsbild soll erhale ginn
Wéngertsbourse: Hei kënne Parzellen en neie Proprietär fannen
Audio
4
Weider News
D'Konferenz vun der "Global Alliance for the Two-State Solution" zu Bréissel.
Reaktioun op US-Pläng
D'Europäesch Unioun demonstréiert Ënnerstëtzung fir d'palästinensesch Zivil-Regierung
0
Däitschland
Am Laf vum Joer 2025 goufe 5,5 Millioune Strofdoten registréiert
Am Norde vu Japan
Äerdbiewe mat Stäerkt vu 7,4 op der Richterskala, Tsunami-Warnung erausginn
EU-Kommissär fir Klima- a Steierfroen zu Lëtzebuerg
Energietransitioun misst méi séier weiderkommen, Bierger awer och ënnerstëtzt ginn
Video
8
Am Golf vum Oman
US-Arméi attackéiert iranescht Frachtschëff, Teheran erdeelt Friddensgespréicher Ofso
Kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran werden US-Unterhändler am Montag zu weiteren Verhandlungen in Pakistan erwartet. US-Präsident Trump warnte den Iran vor neuen Zerstörungen, falls er einen angebotenen "Deal" ablehne.
USA
Nei Verhandlunge mam Iran vun e Méindeg un a Pakistan
