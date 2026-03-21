RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wéinst Krich am IranEU-Memberstaate solle manner Gas stockéieren

RTL Lëtzebuerg
Duerch déi Mesure soll den Drock op d'Energiepräisser zréckgoen, erhofft sech d'EU-Kommissioun.
Update: 21.03.2026 19:39
D'EU réit hire Staaten, de Moment net ze vill Gas ze kafen
© I-HWA CHENG/AFP

D’EU-Kommissioun huet d’EU-Memberstaaten, wéinst dem Irankrich, dozou opgeruff, hir Gas-Stocken dëse Wanter manner ze fëllen wéi soss. 80% amplaz 90%. Bréissel hofft, datt duerch des Mesure den Drock op d’Energiepräisser zréckgeet. Domadder kéint een d’Acteure vum Marché berouegen, schreift den däneschen Energiekommissär Dan Jorgensen. Et misst een dovunner ausgoen, datt et méi laang dauert, bis d’Produktioun vu Flësseggas am Qatar nees sou lafe ka wéi virum Ufank vum Krich.

Dës Woch waren d’Gasfelder souwuel am Iran wéi och am Qatar ugegraff ginn. Den Energiekommissär berouegt och a sengem Bréif. D’Versuergungssécherheet fir d’EU géif “relativ stabel” bleiwen. Mä d’Europäesch Unioun ass natierlech och de Präisser vum Weltmaart ausgesat. Zanter dem Ufank vum Krich huet sech den Uelegpräis ëm méi wéi 50 Prozent erhéicht an d’Gaspräisser an der EU sinn ëm méi wéi 30 Prozent geklommen. Den Iran hëlt Ueleg- a Gasanlagen an de Golfstaaten an d’Viséier a blockéiert de wichtege Liwwerwee duerch d’Strooss vun Hormus.

Alles dat erënnert ganz staark un d’Gaskris am Ufank vum Ukrainkrich viru véier Joer.

Am meeschte gelies
Aarbechten op der A3
"Kranen, déi 300 Tonnen hiewe kënnen, beweege riseg Schëlder iwwer d'Autobunn"
Video
Fotoen
1
Kooperatioun bei Verdeedegung
Lëtzebuerg a Frankräich ënnerschreiwen Absichtserklärung
Fotoen
Krich am Noen Osten
Wichteg iranesch Atomanlag vun US-israeeleschen Attacke getraff
Um CSV-Kongress zu Ettelbréck
Luc Frieden mat 88 Prozent als Parteipresident erëmgewielt
Video
Audio
Fotoen
18
"Temps de Trajet"
Koppel aus Esch lancéiert Buch iwwert déi "verlueren" Zäit am Verkéier
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Walen a Rheinland-Pfalz
Bleift den Alexander Schweitzer vun der SPD Ministerpresident?
Video
0
Südtirol
Op d'mannst zwee Schifuerer stierwen a Lawin
0
D'Leit sti Schlaang, fir sech impfen ze loossen
Groussbritannien
34 offiziell Fäll vu Meningite
1
Fir Schëffer, déi schonn ënnerwee sinn
US-Finanzministère setzt Sanktiounen op iranesche Pëtrol provisoresch erof
Ukrainesch Zaldoten attackéieren den 21. Januar 2026 Positioune vu russeschen Truppen.
Krich an der Ukrain
Ukrain schwätzt nees vun "héije Verloschter" op russescher Säit
Fréieren MSF-President am Interview
Humanitären Asaz uechter d'Welt gëtt ëmmer méi geféierlech, sou Rony Brauman
Video
Fotoen
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.