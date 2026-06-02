RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Krich am Noen OstenIsrael an Hisbollah bekämpfe sech weider - Net kloer, ob Iran an USA matenee verhandelen

RTL mat AFP
Aktuell sinn d'Aussoen, op den Iran an d'USA weider direkt matenee verhandelen, kontradiktoresch.
Update: 02.06.2026 06:52
Israeelesch Attack op de Libanon um Méindeg.
Israeelesch Attack op de Libanon um Méindeg.
© JALAA MAREY/AFP

Den US-President Trump schreift op Truth Social, datt d'Gespréicher géife lafen. Virdrun huet hien awer och an engem Tëleesinterview kritiséiert, den Iran géif sech ze vill Zäit loossen. D'Verhandlungen géifen ufänken, "ganz langweileg" ze ginn.

Vum Iran heescht et dogéint, datt déi direkt Negociatioune mat den USA iwwert eng Wafferou ënnerbrach gi wieren, dat wéinst de permanenten israeeleschen Attacken op déi pro-iranesch Hisbollah am Libanon. Och do huet den US-President reagéiert an annoncéiert, datt hie mam Benjamin "Bibi" Netanjahu a mat Vertrieder vun der Hisbollah ausgemaach hätt, datt et keng weider Attacke méi ënnertenee géif ginn. Vertrieder vun der libanesescher Regierung hu confirméiert, datt et Gespréicher tëscht den USA an der Hisbollah gouf, an där d'Hisbollah d'Propos vun den USA, de Waffestëllstand anzehalen, akzeptéiert huet.

D'Annonce vun de Stopp vun de géigesäitegen Attacken hat den USA-President um fréie Méindeg den Owend eiser Zäit gemaach. Ma wéi d'AFP mellt, gouf et an der Nuecht op en Dënschdeg nees Attacke vun Israel géint d'Hisbollah a vun der pro-iranescher Miliz op Israel. Israel hat nach am Laf vum Méindeg annoncéiert, datt een d'Hisbollah an hirem Haaptzentrum engem Viruert vu Beirut wéilt ugräifen. Dëst huet dozou gefouert, datt vill Leit d'Uertschaft am Süde vun der libanesescher Haaptstad verlooss hunn.

Am Laf vum Dënschdeg kënnt dann och den UNO-Sécherheetsrot zesummen, fir iwwert de Konflikt am Libanon ze beroden. D'Demande fir dës Sëtzung koum aus Frankräich.

Am meeschte gelies
Zu Eech
Auto op der Kopp - Eng Persoun gouf verwonnt
Video
Fotoen
Reunioun vu Prolek mat der Landwirtschaftsministesch
Regierung wëll vermëttelen, betraffe Bauere wëlle kee Boykott vun EKABE-Produiten
Video
Audio
Fotoen
24
Reaktioun op d'Situatioun bei der EKABE
Dem Marco Koeune no sollt an Zukunft méi op Qualitéit wéi op Quantitéit gesat ginn
Audio
13
Saint-Tropez
Ralf Schumacher an Étienne Bousquet-Cassagne hu sech bestuet
Bei groussherzoglecher Visitt
Policeschoul offiziell an "École de Police Grand-Duc Guillaume" ëmbenannt
Fotoen
Weider News
Iowa
Mann erschéisst Familljememberen an hëlt sech dono d'Liewen
Video
TOPSHOT - This photograph shows smoke billowing during missile strikes in Kyiv on June 2, 2026, amid the Russian invasion in Ukraine.
Ukrain-Krich
Bilan vun Doudesaffer klëmmt no massive russeschen Attacken op 9
No gutt zwee Méint
Déi nei Regierung an Dänemark steet
"Return Hubs"
EU mécht Wee fräi fir Zréckféierungs-Zenteren an Drëttstaaten
KI-Leader mat Hardware-Annonce
Nvidia klëmmt an de Laptop-Maart eran
2 Leit liicht blesséiert
Explosioun an enger Freedefeier-Fabréck am Norde vu Malta
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.