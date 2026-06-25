RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Sich geet weiderFielswand zu Biarritz an de Koup gefall, eng Taucherin dout, en zweete vermësst

RTL mat AFP
Nodeems eng Fielswand zu Biarritz a sech zesumme gefall ass, gëtt e 34 Joer alen Taucher vermësst, fir eng 33 Joer al Fra sollt all Hëllef ze spéit kommen.
Update: 25.06.2026 09:02
Foto net weit vun der Plaz, wou d'Fielswand agestierzt ass.
Foto net wäit vun der Plaz, wou d'Fielswand agestierzt ass.
© PHILIPPE LOPEZ/AFP

Nodeems un der Küst vu Biarritz e Mëttwoch eng Fielswand agebrach ass, gëtt e 34 Joer alen Taucher, deen ënnert d'Steng geroden ass, vermësst. Fir eng 33 Joer al Fra, déi mat him tauche war, koum all Hëllef ze spéit.

D'Sich nom Mann soll en Donneschdeg nees opgeholl ginn. Rettungsekippen haten de Kierper vun der Fra nach e Mëttwoch den Owend fonnt.

Ronn 40 Pompjeeën, dorënner véier Taucher souwéi en Helikopter vun der Gendarmerie, waren am Asaz.

Ronn 2.000 Kubikmeter Steng solle vun der Fielswand ofgebrach sinn. Zougedroen huet sech dat Ganzt géint 20:20 Auer an der Géigend vum Liichttuerm no vum Zentrum vun der Küstestad.

Zeienaussoen no war d'Plage zu deem Zäitpunkt gutt besicht. Wéinst der Hëtztwell ware Mëttwoch Temperature vun iwwer 40 Grad zu Biarritz gemooss ginn.

Am meeschte gelies
Reunioun am Aarbechtsministère
Bekannte Liwwerservice fir Iesse kritt op d‘Fangere gekuckt
Video
31
Police sicht Besëtzer
Wiem gehéieren dës geklaute Géigestänn?
Fotoen
De grousse Star an der Philharmonie
12 Joer jonkt Eloïse-Marie Aubert begeeschtert de Public
Video
Fotoen
7
Garer Quartier
Persoun um Aarm blesséiert, Police sicht mat Helikopter nom Täter
Ënnert Facebook-Post vum ADR-Deputéierten Tom Weidig
Auteur vun Haass-Kommentar géint LGBTQ-Communautéit zu Geldstrof verurteelt
Weider News
Teheran hat der Nato eine "Mitschuld" im US-israelischen Krieg gegen den Iran vorgeworfen. Nato-Generalsekretär Rutte hatte zuvor die Unterstützung des Bündnisses für die USA in dem Konflikt hervorgehoben.
"Vernichtend Ageständnes" vum Mark Rutte
Teheran reprochéiert Nato "Matschold" am Iran-Krich
Lëtzebuerger Air Rescue am Asaz
57 Joer ale Vëlosfuerer stierft no Accident bei Tréier
Presidentin rifft Noutstand aus
Venezuela vun zwee Äerdbiewe getraff, 700 Blesséierter an iwwer 30 Doudeger
Video
Haut ass d'Bahn rëm gréisstendeels gefuer
Ganz Däitschland war betraff
Technesche Feeler Schold u landeswäiten Ausfäll vun Zich
3
Tage der deutschsprachigen Literatur
50. Editioun vum Ingeborg-Bachmann-Präis
Hëtzt
E Rateschwanz u Konsequenze fir 94 Milliounen Europäer
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.