RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Krich am Noen OstenSelenskyj seet: Washington huet Ënnerstëtzung géint iranesch "Shahed"-Dronen ugefrot

AFP, iwwersat vun RTL
Wärend den Trump de Selenskyj wéinst de Friddensverhandlunge mat Russland kritiséiert, gouf et der Ukrain no eng Ufro vu Washington, fir Hëllef am Kampf géint déi iranesch Dronen.
Update: 05.03.2026 19:37
Loftugrëff vum Iran op Israel.
Loftugrëff vum Iran op Israel.
© WISAM HASHLAMOUN/Anadolu via AFP

D’USA hunn d’Ukrain ëm Hëllef gefrot, fir sech am Noen Osten besser géint iranesch Dronenattacken ze schützen. Dat huet den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj en Donneschdeg op X confirméiert. Hien hätt d’Uweisung ginn, déi néideg Expertise bereetzestellen.

Ukrainesch Dronenofwier als neie Schlëssel fir d’Loftverdeedegung

Zanter dem russeschen Ugrëff viru véier Joer huet Kiew eng Rei vu gënschtegen, mä héich effizienten Drone-Ofwiersystemer entwéckelt. Dës Fluchgeräter si speziell dofir geduecht, feindlecher Attackdronen an der Loft ze treffen. D’Ukrain behaapt, datt hir Technologie weltwäit déi bescht ass.

Schonn e Méindeg hat de Selenskyj de Partner vun den USA am Mëttleren Osten ugebueden, Rakéite fir d’Loftverdeedegung auszetauschen: Si kéinten hir Rakéiten un d’Ukrain ginn, an am Géigenzuch géif Kiew hinnen déi Fluchgeräter zur Verfügung stellen, déi géint iranesch Drone méi effektiv wieren.

“Mir hunn eng offiziell Ufro vun den USA kritt”

Op X huet de Selenskyj elo confirméiert, datt Washington konkret Ënnerstëtzung gefrot huet. Et geet ëm Schutz géint déi iranesch entwéckelt “Shahed"-Dronen, déi och vu Russland géint d’Ukrain agesat ginn. D’Ukrain gëtt bal all Dag mat esou Dronen attackéiert, déi op Wunngebidder an op zivil Infrastrukturen, dorënner Energieanlagen, ofgeschoss ginn.

“Ech hunn d’Instruktioune ginn, déi néideg Mëttel bereetzestellen an d’Präsenz vun ukrainesche Spezialisten ze garantéieren, déi fir déi erfuerdert Sécherheet suerge kënnen”, sot de Selenskyj.

Trump reprochéiert Selenskyj eng Blockade

Trotz der Ufro aus Washington huet den US-President Donald Trump e Donneschdeg dem Selenskyj virgeworf, seng Efforte fir e Friddensaccord an der Ukrain ze blockéieren. Hien huet domat un déi schwiereg Atmosphär bei hirem Treffen am Wäissen Haus virun engem Joer ugeschloss.

“De Selenskyj muss sech beweegen an en Accord fäerdeg bréngen”, sot Trump an engem Interview mat Politico. Et wier “onvirstellbar”, datt hie selwer dem Fridden am Wee géif stoen. “Du hues d’Kaarte net. Elo huet hien nach manner Kaarten.”

Den Donald Trump hat jo am Walkampf annoncéiert, datt hien de Krich an der Ukrain op sengem éischte Schaffdag am Oval Office géif op en Enn bréngen. Méi spéit huet hie missten zouginn, datt dëst Zil wuel ganz schwéier z’erreeche wier.

Am meeschte gelies
Rapatriement aus Noem Osten
Zwee Volle mat Lëtzebuerger um Findel gelant
Video
Audio
Fotoen
57
Coupe am Futtball
Déifferdeng eliminéiert Stroossen no geckeger Verlängerung, Biissen schockt Munneref an Nospillzäit
Video
Fotoen
2
Jean Asselborn iwwer Konflikt am Noen Osten
Changement vu Regimmen duerch Krich hätt nach ni funktionéiert
Video
49
Autoritéite bleiwe virsiichteg
Terror-Alerte zu Lëtzebuerg bleift um Niveau 2
Wéinst E-Mail un d'Press
Wiessel am Conseil des gouverneurs vun der Uni Lëtzebuerg
6
Weider News
Sechs Deeg Krich am Noen Osten
Teheran gëtt weider bombardéiert, Zuel vun iraneschen Doudesaffer klëmmt op iwwer 1.200
Video
0
Uni.lu-Professer iwwer Iran-Krich
"Ganz éierlech, ech sinn net sécher, wéi dat do op en Enn geet"
Video
6. Dag vum Krich am Noen Osten
Libanon mëscht sech an, Pëtrolspräisser klammen, Trump gëtt sech 15 vun 10 Punkten
Video
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Nimm wéi "Veggie-Burger" oder "vegetaresch Wurscht" ginn an der EU net verbueden
LIVE
In Kuba ist erneut großflächig die Stromversorgung zusammengebrochen. Auch die Hauptstadt Havanna war am Mittwoch von dem Ausfall in zwei Dritteln des Landes betroffen.
Schied u Kraaftwierk
Op en Neits grouss Stroumpann op Kuba
Damp hannert Gebaier zu Tel Aviv, nodeems eng Rakéit den 3. Mäerz 2026 ageschloen ass.
Attack op den Iran am Liveticker
Iran dreet mat Attacken op israeelesch Ambassadë weltwäit
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.