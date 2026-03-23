RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Fluchhafe LaGuardia zu New YorkPilot a Co-Pilot no Kollisioun vu Fliger a Läschwon gestuerwen, eng Rei Leit blesséiert

AFP, iwwersat vun RTL
Nodeems um spéide Sonndegowend um Fluchhafe LaGuardia zu New York e Fliger an e Gefier vun der Fluchhafenautoritéit kollidéiert sinn, gouf de Fluchbetrib komplett gestoppt.
Update: 23.03.2026 09:05
E Fliger vun Air Canada no enger Kollisioun mat engem Gefier vun der Fluchhafenautoritéit um Fluchhafe LaGuardia zu New York den 23. Mäerz 2026.
E Fliger vun Air Canada no enger Kollisioun mat engem Gefier vun der Fluchhafenautoritéit um Fluchhafe LaGuardia zu New York den 23. Mäerz 2026. © AFP
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Bei der Kollisioun tëscht engem Fliger vun Air Canada an engem Läschwon um Fluchhafe LaGuardia zu New York sinn US-Medien no zwee Leit ëm d’Liewe komm. De Pilot an de Co-Pilot vun der Maschinn sinn deemno gestuerwen. Dem Fernseesender ABC no goufen donieft op d’mannst 13 Leit blesséiert an d’Spidol bruecht. Dorënner 11 Passagéier vum Fliger an déi zwee Beamten, déi am Läschwon souzen.

Wéi d’Police vun New York der Noriichtenagence AFP matgedeelt hat, war e Fliger vun der kanadescher Fluchgesellschaft Air Canada “mat engem Gefier vun der Fluchhafenautoritéit” kollidéiert. Am Laf vum Méindeg de Moien hat d’Fluchhafenautoritéit vun New York an New Jersey du confirméiert, datt d’Maschinn géint 23.40 Auer e Sonndeg mat engem “Rettungs- a Läschwon” kollidéiert war.

D’US-Loftfaartautoritéit FAA huet nom Virfall erkläert, datt si e Start- a Landeverbuet fir de Fluchhafe verhaangen huet. Et géing eng “héich” Warscheinlechkeet ginn, datt dëst méi laang dauere kéint.

D’Katastropheschutzautoritéit vun New York huet d’Bevëlkerung op X viru “Fluchausfäll, Stroossespären, Verkéiersbehënnerungen a Secouristen” an der Géigend vum Fluchhafen am Quariter Queens gewarnt.

All Departe vum LaGuardia waren um fréie Méindegmoien entweeder verspéit oder annuléiert, wéi um Site vum Fluchhafen ze gesi war.

Schonn e Sonndeg hat de Fluchhafe matgedeelt, datt et zu Annulatioune kéint kommen. Dat wéinst dem schlechte Wieder. Passagéier missten ausserdeem wéinst “Personalmanktem” méi Gedold bei de Sécherheetskontrolle matbréngen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.