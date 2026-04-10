RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Libaneesesch Regierung deelt matGespréicher mat Israel zu Washington D.C. nächst Woch

AFP, iwwersat vun RTL
D'Gespréicher wäerten am US-Ausseministère stattfannen. Et soll virop ëm e Waffestëllstand am Konflikt tëscht Israel an der Hisbollah goen.
Update: 10.04.2026 22:44
De libaneesesche Premierminister Nawaf Salam (r.) nieft dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres (l.)
De libaneesesche Premierminister Nawaf Salam (r.) nieft dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres (l.)
© DANI ASSI/AFP

D’libaneesesch Regierung huet e Freidegowend annoncéiert, dass een d’nächst Woch en Dënschdeg an der amerikanescher Haaptstad Washington D.C. Gespréicher mat israeelesche Vertrieder wäert féieren. Dobäi soll et ëm e Waffestëllstand am Krich tëscht Israel an der Hisbollah an ëm eng méiglech Opnam vu weidere Verhandlungen tëscht béide Länner goen.

Wéi et vun der libaneesescher Regierung heescht, wier et e Freideg zu enger Telefonskonferenz tëscht dem eegenen Ambassadeur an den USA, dësem sengen israeeleschen Homolog an dem amerikaneschen Ambassadeur am Libanon komm. An dësem Gespréich wier festgehale ginn, dass béid Krichsparteien d’nächsten Dënschdeg ënner Vermëttlung vun den USA zu Washington D.C. am amerikaneschen Ausseministère wäerte matenee verhandelen.

Am meeschte gelies
No Vandalismus a Schoul zu Rued-Sir
Dräi Jugendlecher am Alter vun 13, 15 a 16 Joer identifizéiert
Fotoen
Stroum vs. Sprit
Tanken ëmmer méi deier, Stroum fir Elektroautoen gëtt méi bëlleg
Video
109
Vu CNN fir dout erkläert
US-Schauspiller Michael J. Fox mécht Witzer iwwer eegen Doudesmeldung
Uni.lu um Belval
Police krut Persoun gemellt, déi op enger Fassad klotere géing
Invité vun der Redaktioun (10. Abrëll) - Christian Hahn
"Den Diesel, dee mir fueren, ass bal duebel sou deier wéi am November"
Video
Audio
14
Weider News
(FILES) OpenAI CEO Sam Altman attends a talk session with SoftBank group Chairman and CEO Masayoshi Son in Tokyo on February 3, 2025.
CEO un OpenAI
Villa vum Sam Altman vu Molotowcocktail getraff
UN-Kommissär fir Mënscherechter
Volker Türk: Palästinenser trotz Wafferou israeeleschen Attacken ausgeliwwert
Virum Optakt vun de Verhandlungen zu Islamabad
Donald Trump dreet dem Iran mat neien Attacken am Fall vun engem Echec
Verstéiss géint d'Vëlkerrecht vun den USA an Israel
D'LSAP kritiséiert déi passiv Haltung vun der CSV-DP-Regierung
4
Iwwerwaachung vun der Wafferou an der Gazasträif
Israel gehäit Spuenien aus internationaler Beobachtungsmissioun
In Schweden hat ein Prozess gegen einen Mann begonnen, der seine Frau dazu genötigt haben soll, gegen Geld Sex mit etwa 120 Männern zu haben. Die Anklage wirft dem 62-Jährigen schwere Zuhälterei, Vergewaltigung und Körperverletzung vor.
Zouhälterei, Viol a Kierperverletzung
Schweed soll 120 Männer Sex mat senger Fra verkaaft hunn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.