Am NordatlantikGroussbritannien huet russesch U-Booter bei geheimer Operatioun beobacht

AFP, iwwersat vun RTL
Nieft brittesche Krichsschëffer waren och Militärfligeren un der Beobachtungsmissioun bedeelegt.
Update: 09.04.2026 15:02
De brittesche Verdeedegungsminister John Healey informéiert d'Press iwwer d'Entdeckung vun de russeschen U-Booter.
Groussbritannien hätt wärend ronn engem Mount, dräi russesch U-Booter bei enger geheimer Operatioun am Atlantik nërdlech vu Groussbritannie beobacht. Wéi de brittesche Verdeedegungsminister John Healey en Donneschdeg virun der Press sot, wieren d’russesch Schëffer an der Géigend vu wichtegen Ënnerwaasser-Kabelen a Pipelinen ënnerwee gewiescht.

Wéi et vum John Healey heescht, wier Groussbritannien bei der Beobachtungsmissioun vun Norwegen a vu weideren Alliéierten ënnerstëtzt ginn. Wéi eng Alliéiert dat genee waren, huet hien net gesot.

“Ech hunn eis arméiert Kräfte rausgeschéckt, fir dës Booter ze beobachten a si vu schiedlechen Aktivitéiten ofzehalen”, sou de brittesche Verdeedegungsminister. Déi brittesch Kräften hätte bei de russeschen U-Booter keen Zweifel opkomme gelooss, dass hir Beweegungen net esou geheim gewiescht wieren, wéi de russesche President Putin dat geplangt gehat hätt. Déi russesch Schëffer hätten dann och kee Schued un de Kabelen oder der Pipeline ugeriicht.

Wéi et weider vum brittesche Verdeedegungsminister heescht, wiere souwuel brittesch Krichsschëffer wéi och Militärfligeren un der Beobachtungsmissioun bedeelegt gewiescht. D’Schëffer hätten dann och Sonar-Boyen an d’Waasser gelooss, fir de russeschen U-Booter ze weisen, dass si entdeckt gi wieren. Et war dann och d’Warnung dass all Versuch, d’Kabelen an d’Pipelinen ze beschiedegen, Konsequenze géifen no sech zéien.

Am meeschte gelies
Wunnengsnout
No der Wanteraktioun nees zeréck an den Auto?
Video
De Findel am klenge Format
D’Passioun vum Pit fir d’Aviatioun
Video
Fotoen
2
Am Libanon
182 Doudeger an 890 Blesséierter bei israeeleschen Attacken
Video
Premier Luc Frieden
Wafferou ass "e Schrëtt an eng gutt Richtung"
Video
37
Vill Verstéiss am Alldag
Mat E-Trottinetten ze séier ënnerwee
Video
Fotoen
34
Weider News
EU-Kommissioun fuerdert Erklärungen
Huet Ungarn sech mat Russland iwwert en EU-Bäitrëtt vun der Ukrain ofgeschwat?
Migranten u Bord vun engem Taxi-Boot am September 2025
Am Äermelkanal
Véier Migrante stierwe beim Versuch an England ze reesen
Video
Virfall mat Schëss zu Prüm (D)
Och Lëtzebuerger Police war um Asaz bedeelegt
D'Aarbechte fir den neie Festsall am Wäissen Haus
Ëmstriddene Projet vum Donald Trump
Stol fir de Festsall vum Wäissen Haus soll vun ArcelorMittal kommen
30
Im Gazastreifen ist nach Angaben des katarischen Nachrichtensenders Al-Dschasira einer seiner Mitarbeiter bei einem israelischen Drohnenangriff getötet worden. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht dazu.
Dronenugrëff op Auto
Journalist an der Gazasträif bei israeelescher Attack gestuerwen
Bei der Lufthansa hat die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) das Kabinenpersonal für Freitag zum Streik aufgerufen. Grund seien die gescheiterten Verhandlungen über einen neuen Manteltarifvertrag.
Frankfurt a München betraff
Bordpersonal bei der Lufthansa fir e Freideg zum Streik opgeruff
