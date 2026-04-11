Flotilla a Richtung Gaza: Hëllef a Symbolpolitik gläichzäiteg

RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Flotilla a Richtung GazaHëllef a Symbolpolitik gläichzäiteg

Tim Morizet
Mat der sougenannter "Global Sumud Flotilla" maache sech an de nächste Deeg iwwer honnert Schëffer op de Wee a Richtung Gazasträif. Mat dobäi ass och eng kleng Delegatioun vu Lëtzebuerg.
Update: 11.04.2026 19:30
D’Aktioun huet als Zil, humanitär Hëllef ze liwweren. Dausende Participanten aus verschiddene Länner wëlle sech vun Europa aus a Richtung Mëttelmier op de Wee maachen. Nieft engem symbolesche Charakter geet et virun allem drëm, op d’Situatioun vun der palästinensescher Bevëlkerung opmierksam ze maachen, esou de Patrick Bosch, Spriecher vun der Lëtzebuerger Delegatioun “Der UN no missten all Dag 1.600 Camione mat Hëllefsgidder duerch d’Grenze gelooss ginn. Am Friddensaccord waren 200 virgesinn – a Realitéit kënnt just e Brochdeel un.”

D’Participanten hoffen, mat hirer Aktioun net nëmme konkret Hëllef ze bréngen, mee och Drock op d’international Communautéit ze bewierken.

Lëtzebuergesch Participatioun trotz Risiko

Fënnef Aktivisten aus Lëtzebuerg huelen un der Flott deel. Et ass net déi éischte Kéier, datt esou eng Aktioun organiséiert gëtt. Beim leschte Versuch konnt d’Blockad um Mier net duerchbrach ginn. Eng Lëtzebuerger Participante gouf deemools souguer vun israeeleschen Autoritéite festgeholl. “Mir ware 46 Booter. Déi goufe scho wäit virun der Küst gestoppt. Mee dës Kéier hu mir vill méi Booter. D’Chance fir duerchzekommen, ass also méi grouss”, erkläert de Patrick Bosch.

Fir d’Organisateuren ass awer net nëmmen den Duerchbroch vun der Blockas entscheedend, mee och d’Opmierksamkeet, déi d’Aktioun generéiert.

Fragil Wafferou – weider Gewalt

Obwuel et offiziell eng Wafferou gëtt, bleift d’Situatioun a Gaza extrem ugespaant. Bal all Dag kënnt et nach zu Attacken. Eréischt viru Kuerzem si bei engem Loftugrëff op e Gebai bei enger Schoul op d’mannst zéng Mënschen ëm d’Liewe komm.

Zanter der Waffenrou am Oktober goufen iwwer 700 Palästinenser bei Attacken ëmbruecht. D’Waffnrou gëtt domat ëmmer nees a Fro gestallt.

Humanitär Kris verschäerft sech

D’Konsequenze vum Konflikt si massiv: grouss Deeler vun der Gazasträif leien a Ruinen, de Gesondheetssystem ass iwwerlaascht an et feelt u Liewensmëttel a Medikamenter.
Vill Leit liewen nach ëmmer an provisoresche Lagere mat limitéiertem Zougang zu Waasser a medezinescher Versuergung.“Stand haut funktionéiert just nach ee vun dräi Grenziwwergäng. Mir gesinn och, datt manner Camionen a Gaza erakommen, wärend d’Präisser staark klammen”, erkläert de Willy Niyeko, en Urgence-Koordinator, dee fir de World Food Programme op der Plaz ass.

Méi wéi nëmmen Hëllef

An dësem Kontext versteet sech '’Flottilla net nëmmen als humanitär Missioun, mee och als politescht Signal. Ob d’Schëffer tatsächlech bis bei d’Gazasträif kommen, bleift awer ofzewaarden.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.