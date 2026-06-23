Den Iran huet keng Intentiounen, fir d'Inspektere vun der Internationaler Atomenergieagence IAEA an d'Land ze loossen, fir déi Sitten ze iwwerpréiwen, déi vun Israel an den USA bombardéiert goufen.
"Mir hate keng Reunioun mam Generaldirekter vun der Agence a mir plangen och net, fir eng Inspektioun duerch IAEA op eisen Nuklearinstallatiounen, déi duerch d'Aggressioune vun den Amerikaner an den Zioniste beschiedegt goufen, zouzeloossen", esou e Spriecher vum iraneschen Ausseministère op enger Pressekonferenz.
Den US-Ausseminister JD Vance hat e Méindeg gesot, datt d'Iraner bei de Gespréicher an der Schwäiz zougesot hunn, fir Inspektiounen zouzeloossen. Hien hat dëst als "grouss Etapp" bezeechent.