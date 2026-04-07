Asaz géint Hisbollah-MilizIsraeelesch Truppe laanscht "Verdeedegungslinn" am Südlibanon stationéiert

AFP
Fir Attacke vun der pro-libaneesescher Hisbollah-Miliz aus dem Südlibanon ze verhënneren, huet Israel Truppe laanscht "d'Frontlinn" stationéiert.
Update: 07.04.2026 18:48
Israels Armee hat im Zuge ihres Vorgehens gegen die pro-iranische Hisbollah im Libanon nach eigenen Angaben die Stationierung von Bodentruppen im Süden des Nachbarlandes abgeschlossen. Beirut zufolge wurden seit Beginn des Iran-Krieges mehr als 1500 Menschen im Libanon getötet.
© AFP

Déi israeelesch Arméi huet am Kader vun hirem Militärasaz géint déi pro-iranesch Hisbollah am Libanon d’Stationéierung vu Buedemtruppen am Süde vum Nopeschland ofgeschloss. Aktuell hätten d’Zaldoten hir Posten “laanscht d’Verdeedegungslinn géint Panzerofwierrakéite” bezunn, huet d’Arméi en Dënschdeg erkläert. Beirut no sinn zanter dem Ufank vum Iran-Krich an de Kämpf tëscht Israel an der Hisbollah, déi duerch de Krich nees ugefaangen hunn, méi wéi 1.500 Leit am Libanon ëm d’Liewe komm.

Déi israeelesch Arméi huet erkläert, datt hir Truppen, déi am Südlibanon stationéiert sinn, “weiderhin am Gebitt am Asaz” wieren, “fir déi viischt Verdeedegungsposten ze stäerken a Gefore fir d’Awunner a Communautéiten am Norde vun Israel ze eliminéieren”. Genee geografesch Detailer goufen net genannt.

Israeelesche Medien no wier aktuell net virgesinn, Zaldote méi wäit wéi 20 Kilometer nërdlech vun der Grenz op libaneeseschen Terrain virréckelen ze loossen. D’Truppen hätten “d’Frontlinn” erreecht, déi an den autoriséierten Asazpläng festgeluecht gi wier, heescht et vun der lénksgeriichter israeelescher Zeitung “Haaretz”, déi sech op Arméiskreesser berifft. Dës Linn géing deemno “südlech Dierfer, déi ronn zéng Kilometer vum Litani-Floss ewech leien” ëmfaassen - engem “Gebitt, dat ënner israeelescher Arméikontroll steet”.

Der Zeitung “Jediot Ahronot” no preparéiert d’Arméi den Ament e Plang fir en Asaz, dee si der Regierung virleeë wëll. De Plang géing deemno virgesinn, déi libaneesesch Dierfer un der Front ënner israeelescher Kontroll ze halen.

Aus libaneeseschen Arméiskreesser heescht et, datt déi israeelesch Truppen an der Géigend vun der Küst eng néng Kilometer déif um libaneeseschem Staatsterrain virgedronge wieren. Am méi zentralen Ofschnëtt vun der Grenz wier d’Arméi deemno fënnef Kilometer virgeréckelt an am Oste siwe Kilometer. Aus all dëse Gebidder hat sech déi regulär libaneesesch Arméi zréckgezunn.

Weider heescht et, Israel géing elo déi strategesch wichteg Stad Chiam kontrolléieren - do hate sech israeelesch Zaldoten an d’Hisbollah-Miliz intensiv Kämpf geliwwert. Aus dem Gebitt, an dat israeelesch Truppen agedronge wieren, waren de libaneeseschen Informatiounen no “hefteg Explosiounen” ze héieren.

Den israeelesche Verdeedegungsminister Israel Katz an de leschte Wochen e puer Mol dovu geschwat, eng “Sécherheetszon” am Südlibanon bis bei de Floss Litani anzeriichten, deen eng 30 Kilometer vun der Grenz ewech verleeft. Zil wier et deemno, Attacken aus dem Libanon mat Rakéiten an Dronen op Stied an Dierfer am Norde vun Israel ze verhënneren.

Am meeschte gelies
42 Meter héije Mobilfunkmast zu Haler
"D’Gemeng sot, et wier eng kleng Antenn"
Audio
Fotoen
29
Motorsport
Zu Luerenzweiler gouf e Méindeg nees d'Biergcourse gefuer
Video
Fotoen
Traditionelle Startschoss
De Weekend war den Optakt vun der Touristesaison zu Veianen
Video
Fotoen
Sprit gëtt knapp, Lëtzebuerg aktuell net betraff
Europa virun engem "schwaarze Mount", esou de Chef vun der IEA
15
Insgesamt dräi Blesséierter
Asätz zu Bouneweg an um Lampertsbierg
Fotoen
Weider News
D'Gespréicher tëscht dem Iran an den USA ginn zu Genève an der Schwäiz ofgehalen.
No Ultimatum vum Donald Trump
Iran brécht Friddensverhandlunge mat den USA of
Méi wéi 57 Joer no berüümter "Earthrise"-Foto
NASA verëffentlecht Bild vun "Äerdënnergang", festgehale vun der Artemis-II-Crew
2
En Dispositif vun der däitscher Police bereet sech op d'Sich vir
Schëss zu Prüm (D)
Polizistin bei Asaz ugeschoss a blesséiert, Täter ass op der Flucht
Fotoen
Virum israeelesche Konsulat zu Istanbul
Ee vun dräi Täter bei Schosswiessel mat Police erschoss
Video
Ënnert Kabes verstoppt
Thailännesch Police saiséiert 1,6 Tonnen Drogen an enger Camionnette
Video
Vente vu Goodyear-Pneuen am Internet
Feelerhaft Camionspneuen nach nei ze kréien ?
