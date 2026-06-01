2 Leit liicht blesséiertExplosioun an enger Freedefeier-Fabréck am Norde vu Malta

Um Méindeg gouf et zu Naxxar eng staark Explosioun. D'Explosioun huet den Norde vun Malta gerëselt an eng grouss Dampwollek verursaacht.
Update: 01.06.2026 18:36
© MATTHEW MIRABELLI/AFP

A verschiddene Nopeschuertschaften hunn d'Haiser geziddert.

Lokale Medie no goufen op d'mannst zwou Persoune liicht blesséiert. Et handelt sech ëm zwee Männer, déi op Felder an der Géigend geschafft hunn an duerch Steng getraff goufen. Police a Pompjeeë waren nach op der Plaz, fir no weidere méigleche Blesséierten ze sichen.

D'Explosioun ass een Dag no der Annonce vun de Resultater vun de Parlamentswale geschitt. Op Malta gëtt d'Politik dacks ganz emotional erlieft, a Walvictoirë ginn heefeg mat grousse Freedefeier gefeiert. Dofir ginn an de Fabricken grouss Quantitéite vu Freedefeier produzéiert déi heiansdo och net ëmmer korrekt gelagert ginn.

An der Vergaangenheet gouf et schonn änlech Accidenter kuerz no Walen. Bei Explosiounen an de Joren 1992 an 2008 sinn deemools all Kéiers zwou Persounen ëm d'Liewe komm.

