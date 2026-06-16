RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Aacht Persoune festgehollItalieenesch Police deckt Netzwierk vu Kokain-Schmuggler op

RTL mat Enex
D'Droge wiere mat modifizéierte Gefierer aus Spuenien an Italien transportéiert ginn oder mam Schëff aus Südamerika komm.
Update: 16.06.2026 16:26
Italieenesch Police deckt Netzwierk vu Kokain-Schmuggler op
D'Droge wiere mat modifizéierte Gefierer aus Spuenien an Italien transportéiert ginn oder mam Schëff aus Südamerika komm.

Am Kader vun enger Operatioun géint en Netzwierk vu presuméierten Drogeschmuggler hunn italieenesch Enquêteuren aacht Persoune festgeholl. Géint dräi weiderer goufen Enquêten "an d'Weeër" geleet.

D'italieenesch Carabinieri hunn zu Roum, L’Aquila, Reggio Calabria a Catania zougeschloen, no Enquêtë vun der Anti-Mafia-Direktioun vum Parquet vu Roum.

Den Enquêteuren no hätten déi am Ganzen eelef concernéiert Persounen, mat Hëllef vun engem internationalen Netzwierk, zanter August 2025 Kokain an Italien geschmuggelt an do verkaf. Zum Netzwierk géingen en dominikanesche Broker, dee fir d'Relatioun mat den auslännesche Fournisseuren an d'Finanzflëss responsabel war, e kolumbianesche Chef d'opération, dee sech ëm den Import vun den Drogen an d'Festsetze vun de Präisser gekëmmert huet, e Grouss-Dealer zu Roum an en Associé a Kalabrien gehéieren.

D'Droge wiere mat modifizéierte Gefierer aus Spuenien an Italien transportéiert ginn oder mam Schëff aus Südamerika komm. Dobäi wieren d'Droge-Liwwerungen am Mier ofgeworf an duerno mat Hëllef vu GPS-Koordinate recuperéiert ginn. D'Enquêteuren hunn och Droge-Kuréier identifizéiert, déi de Kokain, an hirem Kierper verstoppt, als Passagéier a Fligeren an d'Land bruecht hunn.

Am Kader vun der Enquête gouf och en Drogen-Laboratoire entdeckt, an deem 500 Kilogramm vun enger Substanz louchen, bei där et sech den Enquêteuren no ëm Streckmëttel fir Kokain kéint handelen.

Am meeschte gelies
No e sëllege Perquisitiounen
Geschäftsmann a Promoteur Kindy Fritsch wiert sech géint Reprochen
US-Arméi
Kampffliger vum Typ B-52 a Kalifornien erofgefall - aacht Doudeger
Video
Public Viewing zu Ettelbréck
Kapverdianesch Supportere feiere sensationelle Remis géint Spuenien
Video
Fotoen
10
Hofmarschallin Baillie an der Chamber
D‘Maison du Grand-Duc organiséiert sech nei
Audio
4
Nei Fluchgesellschaft um Findel
Etihad flitt véier Mol d'Woch op Abu Dhabi
Video
Fotoen
Weider News
Nach der vorläufigen Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Kriegsende sollen die Verhandlungen über ein umfassendes Friedensabkommen iranischen Angaben zufolge vermutlich am Freitag beginnen. Der Ort ist noch offen.
Lëtzebuerger Premier begréisst Accord
Kaderofkommes fir Fridden tëscht Iran an USA soll e Freideg an der Schwäiz ënnerschriwwe ginn
EU-Parlamentspresidentin schalt Kontrollorgan an
Sanktioune vum EU-Parlament? Fernand Kartheiser reagéiert mat Erstaunen
Die Umsetzung einer Zollvereinbarung zwischen der EU und den USA aus dem vergangenen Jahr hat die letzte politische Hürde genommen: Das Europaparlament stimmte in Straßburg dafür, europäische Zölle auf US-Industriewaren zeitweise abzuschaffen.
Accord aus dem leschte Joer
EU-Parlament decidéiert Ëmsetzung vun Zoll-Deal mam Trump
Germany’s Chancellor Friedrich Merz attends a bilateral meeting with Ukraine's President Volodymyr Zelensky during the G7 summit, in Evian, eastern France, on June 16, 2026.
Weider Sanktiounen am Energiesecteur
G7-Regierungscheffe si sech eens, den Drock op Moskau ze erhéijen
Die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe sind zu ihrer ersten Arbeitssitzung zur Ukraine zusammengekommen. Als Gast nahm an den Beratungen im französischen Evian der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teil.
Frankräich
Ukrain ass Thema vum G7-Sommet - Selenskyj op Besuch zu Evian
Zu Berlin um Fluchhafen ass Gedold gefrot
An Europa
Fluchpassagéier kréie geschwë méi Rechter
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.