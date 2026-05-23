RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

BangladeschIwwer 500 Kanner stierwen no Ausbroch vun de Riedelen

RTL mat AFP
Eleng zënter e Freideg sinn 13 weider Doudesfäll dobäi komm, sou de Gesondheetsministère zu Dhaka. D'Situatioun ass deels dramatesch.
Update: 23.05.2026 21:45
© ABDUL GONI/Anadolu via AFP

Duerch en Ausbroch vun de Riedelen sinn am Bangladesch bannent e puer Wochen iwwer 500 Kanner ëm d'Liewe komm. Zënter Mëtt Mäerz si scho 512 Kanner un de Riedelen am Land gestuerwen. D'Spideeler an der Haaptstad Dhaka wieren wéinst der héijer Zuel u Patienten iwwerfuerdert, op der Intensiv-Statioun géifen net genuch Better stoen, heescht et vun offizieller Säit.

Am stäerkste vun der Well betraff wieren offiziellen Zuelen no Kanner am Alter tëscht sechs Méint a fënnef Joer. Fir d'Situatioun ënner Kontroll ze bréngen, huet d'Land eng Massen-Impfungscampagne lancéiert. Der UN-Kannerhëllefsorganisatioun Unicef no goufe bis ewell scho ronn 18 Millioune Kanner geimpft. Unicef seet weider, dass vill Kanner keng Impfung géint d'Riedele kruten, well et am Joer 2024 zu Masseprotester an dem Stuerz vun der autokratescher Regierung koum.

Bei de Riedelen handelt et sech ëm e Virus, deen héich ustiechend ass. Am schlëmmste Fall kann dës Krankheet bleiwend Schied ausléisen, oder souguer déitlech sinn. D'Krankheet ka Mënsche vun all Alter treffen, ass awer bei Kanner am stäerkste verbreet.

Am meeschte gelies
Policepresenz schéngt gehollef ze hunn
Wochelaang Gewalt géint Schüler aus dem Lycée Ermesinde huet opgehalen
Audio
Aarm trotz Aarbecht
Ass de Mindestloun ze niddereg oder sinn d'Loyeren ze héich?
Video
Audio
Déidlechst Minnenongléck a China zanter 17 Joer
Bilan un Doudesaffer no Gasexplosioun klëmmt op 90
Fotoen
Zéngdausende Leit evakuéiert
A Kalifornien riskéiert e Chimietank z'explodéieren
Iwwer 30 Grad e Sonndeg
MeteoLux gëtt Hëtztwarnung fir de Süde vum Land eraus
Weider News
Frenchwoman Marine R. (Top R) and frenchman Marc B. (Bottom R) are escorted from the Setubal courthouse, where a French woman and her partner suspected of abandoning two children were appearing in Setubal, Portugal, on May 23, 2026.
Kanner goufen a Portugal ausgesat
Mamm a Stéifpapp sëtzen elo an Untersuchungshaft
Xavier Bettel zu Prag um GLOBSEC-Forum
Fridden an der Ukrain réischt méiglech, wa Russland iwwer Waffestëllstand schwätze wëll
US-Medie mellen
Donald Trump consideréiert nei Attacken op den Iran
Ein Gericht in Seattle im US-Bundesstaat Washington hat am Freitag entschieden, dass der US-Flugzeugbauer Boeing nicht für Einnahmeausfälle der polnischen Fluglinie LOT nach Abstürzen von Boeing-Maschinen haftbar gemacht werden kann.
737-MAX-Fligeronglécker
Boeing muss Fluchgesellschaft LOT keng Entschiedegung fir Ausfäll bezuelen
Trotz wochenlanger Verhandlungen über den Atomwaffensperrvertrag haben sich die Unterzeichnerstaaten nicht auf eine Stärkung des Abkommens einigen können. Die elfte Überprüfungskonferenz bei der UNO in New York ging ohne Ergebnis zu Ende.
Trotz laange Verhandlungen
Keng Eenegung op Stäerkung vun Atomwaffespärvertrag
Frenchwoman Marine R. (Top R) and frenchman Marc B. (Bottom R) are escorted from the Setubal courthouse, where a French woman and her partner suspected of abandoning two children were appearing in Setubal, Portugal, on May 23, 2026.
Kanner goufen a Portugal ausgesat
Mamm a Stéifpapp sëtzen elo an Untersuchungshaft
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.