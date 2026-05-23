US-Medie mellenDonald Trump consideréiert nei Attacken op den Iran

AFP, iwwersat vun RTL
Den Trump selwer huet op Truth Social matgedeelt, dass hie wéinst den "Ëmstänn" iwwert d'Feierdeeg zu Washington wäert bleiwen.
Update: 23.05.2026 17:07
© KENT NISHIMURA/AFP

Wéinst den zéie Verhandlunge mam Iran denkt den US-President Donald Trump Medieberichter no iwwer nei Attacken op den Iran no. Bei enger Sëtzung mat senge Sécherheetsberoder huet den Trump zu neien Attacken tendéiert, heescht et e Freideg Säitens dem Noriichte-Portal "Axios". Den Trump selwer huet op Truth Social matgedeelt, dass hie wéinst den "Ëmstänn" iwwert d'Feierdeeg zu Washington wäert bleiwen.

Den Iran dogéint huet e Samschdeg annoncéiert, mat enger "desaströser Reaktioun" ze äntweren, sollt d'US-Militär d'Attacken nees ophuelen.

Weider mellt "Axios", den Trump hätt sech bei der Sëtzung mat senge Beroder "frustréiert" iwwert d'Verhandlunge mat Teheran gewisen. Den US-Sender CBS mellt, Vertrider vu Militär a Geheimdéngscht hätten hir Rees-Pläng fir de laange Weekend wéinst de méiglechen Attacken annuléiert. CBS berifft sech hei op anonym Quellen. Béid Medie mellen allerdéngs och, dass nach keng Decisioun getraff gouf.

Weider News
Ein Gericht in Seattle im US-Bundesstaat Washington hat am Freitag entschieden, dass der US-Flugzeugbauer Boeing nicht für Einnahmeausfälle der polnischen Fluglinie LOT nach Abstürzen von Boeing-Maschinen haftbar gemacht werden kann.
737-MAX-Fligeronglécker
Boeing muss Fluchgesellschaft LOT keng Entschiedegung fir Ausfäll bezuelen
Wegen eines drohenden Chemie-Unglücks sind im US-Bundesstaat Kalifornien zehntausende Menschen aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. An einem riesigen Chemietank sei ein Leck aufgetreten, erklärten die Behörden.
Zéngdausende Leit evakuéiert
A Kalifornien riskéiert e Chimietank z'explodéieren
Trotz wochenlanger Verhandlungen über den Atomwaffensperrvertrag haben sich die Unterzeichnerstaaten nicht auf eine Stärkung des Abkommens einigen können. Die elfte Überprüfungskonferenz bei der UNO in New York ging ohne Ergebnis zu Ende.
Trotz laange Verhandlungen
Keng Eenegung op Stäerkung vun Atomwaffespärvertrag
Rettungsdéngschter beim Kuelewierk zu Liushenyu den 23. Mee 2026.
Déidlechst Minnenongléck a China zanter 17 Joer
Bilan un Doudesaffer no Gasexplosioun klëmmt op 90
Fotoen
Nach dem Einsturz eines Wohnhauses in der nordmarokkanischen Stadt Fes hat sich die Zahl der Toten auf 15 erhöht. Unter ihnen sind zwei Kinder.
Haus an de Koup gefall
Op d'mannst 15 Doudesaffer no Ongléck a Marokko
Déi israeelesch Siidlung Pisgat Zeev (Vierdergrond) am nërdlechen Deel vun Ost-Jerusalem an déi ëmstridden israeelesch Trennmauer, déi déi palästinensesch Stad Hzma (Hannergrond) trennt. (22. Mee 2026)
Gemeinsame Statement vun enger Rei Länner
"Israeelesch Besatzung am Westjordanland ass illegal"
