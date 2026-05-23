Wéinst den zéie Verhandlunge mam Iran denkt den US-President Donald Trump Medieberichter no iwwer nei Attacken op den Iran no. Bei enger Sëtzung mat senge Sécherheetsberoder huet den Trump zu neien Attacken tendéiert, heescht et e Freideg Säitens dem Noriichte-Portal "Axios". Den Trump selwer huet op Truth Social matgedeelt, dass hie wéinst den "Ëmstänn" iwwert d'Feierdeeg zu Washington wäert bleiwen.
Den Iran dogéint huet e Samschdeg annoncéiert, mat enger "desaströser Reaktioun" ze äntweren, sollt d'US-Militär d'Attacken nees ophuelen.
Weider mellt "Axios", den Trump hätt sech bei der Sëtzung mat senge Beroder "frustréiert" iwwert d'Verhandlunge mat Teheran gewisen. Den US-Sender CBS mellt, Vertrider vu Militär a Geheimdéngscht hätten hir Rees-Pläng fir de laange Weekend wéinst de méiglechen Attacken annuléiert. CBS berifft sech hei op anonym Quellen. Béid Medie mellen allerdéngs och, dass nach keng Decisioun getraff gouf.