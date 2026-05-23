ChinaOp d'mannst 82 Doudeger no Gasexplosioun a Kueleminn

A China sinn no enger Gasexplosioun an enger Kueleminn op mannst 82 Leit ëm d'Liewe komm.
Update: 23.05.2026 08:09
Rettungsdéngschter no der Gasexplosioun bei der Kueleminn zu Liushenyu den 23. Mee 2026.
© CAO YANG/Xinhua via AFP

Wéi de chineesesche Staatssender CCTV e Samschdeg mellt, ass d'Zuel un Doudesaffer spronghaft op 82 geklommen, well sëllege verschott Biergaarbechter no der Gasexplosioun am Liushenyu-Kuelebiergwierk an der nërdlecher Provënz Shanxi net méi liewend konnte gebuerge ginn. Néng Leit géingen aktuell nach vermësst, d'Sich no Iwwerliewende leeft.

Zum Zäitpunkt vum Ongléck e Freideg den Owend waren der staatlecher Noriichtenagence Xinhua no 247 Aarbechter an der Kuelegrouf. 157 vun hinne konnten zréck un d'Äerduewerfläch bruecht ginn, ënnert hinne virop véier Doudeger. 90 weider Biergleit waren agespaart, wärend geféierlech Kuelemonoxid-Wäerter gemooss gi waren.

D'Provënz Shanxi ass den Zentrum vun der Kuelefërderung a China. Dat asiatescht Land huet trotz séierem Ausbau vun erneierbaren Energien de gréisste Verbrauch vu Kuele weltwäit. D'Sécherheet a Biergwierker a China huet sech an de leschte Joerzéngte verbessert, obwuel et ëmmer nees zu Accidenter kënnt.

