RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kanner goufen a Portugal ausgesatMamm a Stéifpapp sëtzen elo an Untersuchungshaft

RTL Lëtzebuerg
D'Kanner déi ausgesat a vun engem Chauffer gerett gi waren, hunn dräi a fënnef Joer. Déi Verdächteg waren en Donneschden gepëtzt ginn.
Update: 23.05.2026 18:03
Frenchwoman Marine R. (Top R) and frenchman Marc B. (Bottom R) are escorted from the Setubal courthouse, where a French woman and her partner suspected of abandoning two children were appearing in Setubal, Portugal, on May 23, 2026.
Frenchwoman Marine R. (Top R) and frenchman Marc B. (Bottom R) are escorted from the Setubal courthouse, where a French woman and her partner suspected of abandoning two children were appearing in Setubal, Portugal, on May 23, 2026.
© FILIPE AMORIM/AFP

D'Mam an de Stéifpapp vun de franséische Kanner, déi a Portugal an der Pampa ausgesat gi waren, sinn an Untersuchungshaft, dat deelt déi däitsch Noriichtenagence DPA mat, déi sech hirersäits op aner Medien berifft, déi dat unanime mellen.

E Riichter reprochéiert den zwee Fransousen schwéier Kierperverletzung an d'Aussetze vu Kanner. D'Mamm an de Stéifpapp kommen vu Colmar am Elsass, net wäit vun der däitscher Grenz fort.

D'Kanner déi ausgesat a vun engem Chauffer gerett gi waren, hunn dräi a fënnef Joer. Déi Verdächteg waren en Donneschden gepëtzt ginn.

Am meeschte gelies
Frontalkollisioun tëscht zwee Gefierer
Déidlechen Autosaccident op der N10 zu Rëmerschen
CIS Lëtzebuerg
Annick Baustert gëtt nei Kommandantin vu Stater Pompjeeën
Video
Fotoen
1
Decisioun ëm den Titel am Futtball-Championnat
Déifferdeng oder Biissen, wie gewënnt den Titel?
Video
7
Policepresenz schéngt gehollef ze hunn
Wochelaang Gewalt géint Schüler aus dem Lycée Ermesinde huet opgehalen
Audio
Tëscht Lëtzebuerg an Däitschland
Lescht Iwwerreschter vu Grenzkontroll op der A64 verschwonnen
Fotoen
12
Weider News
Xavier Bettel zu Prag um GLOBSEC-Forum
Fridden an der Ukrain réischt méiglech, wa Russland iwwer Waffestëllstand schwätze wëll
US-Medie mellen
Donald Trump consideréiert nei Attacken op den Iran
Ein Gericht in Seattle im US-Bundesstaat Washington hat am Freitag entschieden, dass der US-Flugzeugbauer Boeing nicht für Einnahmeausfälle der polnischen Fluglinie LOT nach Abstürzen von Boeing-Maschinen haftbar gemacht werden kann.
737-MAX-Fligeronglécker
Boeing muss Fluchgesellschaft LOT keng Entschiedegung fir Ausfäll bezuelen
Wegen eines drohenden Chemie-Unglücks sind im US-Bundesstaat Kalifornien zehntausende Menschen aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. An einem riesigen Chemietank sei ein Leck aufgetreten, erklärten die Behörden.
Zéngdausende Leit evakuéiert
A Kalifornien riskéiert e Chimietank z'explodéieren
Trotz wochenlanger Verhandlungen über den Atomwaffensperrvertrag haben sich die Unterzeichnerstaaten nicht auf eine Stärkung des Abkommens einigen können. Die elfte Überprüfungskonferenz bei der UNO in New York ging ohne Ergebnis zu Ende.
Trotz laange Verhandlungen
Keng Eenegung op Stäerkung vun Atomwaffespärvertrag
Rettungsdéngschter beim Kuelewierk zu Liushenyu den 23. Mee 2026.
Déidlechst Minnenongléck a China zanter 17 Joer
Bilan un Doudesaffer no Gasexplosioun klëmmt op 90
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.