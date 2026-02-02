RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Marius Borg HøibyJong vun norwegescher Krounprinzessin kuerz viru Prozess nees festgeholl ginn

RTL Lëtzebuerg
D’Police reprochéiert him Kierperverletzung, Menacë mat engem Messer a Verstéiss géint e Kontaktverbuet.
Update: 02.02.2026 19:37
© HAKON MOSVOLD LARSEN/AFP

D’Geriicht zu Oslo huet domat 4 Wochen Untersuchungshaft decidéiert, well Widderhuelungsgefor géing bestoen. Ursprénglech war geplangt, datt den Høiby de Prozess op fräiem Fouss sollt erliewen.

De 29 Joer ale Fils vun der Krounprinzessin steet vun en Dënschdeg u viru Geriicht an ass a 38 Uklopunkte beschëllegt, dorënner Vergewaltegung a véier Fäll, Mësshandlung a kierperlech Gewalt an enke Bezéiungen, Drogendelikter, Saachbeschiedegung a Verstéiss géint Kontakt- a Besuchsverbuet.

Den Høiby weist besonnesch d’Virwërf vun de Sexualdelikter zeréck, huet awer am Summer 2024 zouginn, ënner Alkohol- a Kokainafloss géint seng deemoleg Frëndin gewalttäteg ginn ze sinn an Objeten an hirer Wunneng zerstéiert ze hunn. Hien huet deemools och iwwer psychologesch Problemer a laangjäregen Drogemëssbrauch geschwat. Am Laf vun den Ermëttlunge goufen d’Ukloen ëmmer nees ausgebaut an hie gouf méi wéi eng Kéier festgeholl a verhéiert, ënner anerem am November 2024 eng Woch an Untersuchungshaft.

Am Laf vum Prozess solle méiglech Affer an Zeien, dorënner fréier Partnerinnen, aussoen, vill dovunner hannert zouene Dieren. De Marius Borg Høiby ass dat eelste Kand vun der Krounprinzessin Mette-Marit a Stéifjong vum Krounprënz Haakon. Hie gehéiert zwar zur Famill, ass awer kee Member vum norwegesche Kinnekshaus.

De Prozess géint hien ka bis Mëtt Mäerz daueren. Eng Prisongsstrof vu bis zu 10 Joer ass méiglech.

Am meeschte gelies
Claude Meisch am RTL-Interview
De Sujet Unisex-Toiletten ass net vum Himmel gefall
Video
Audio
92
Eng "langweileg Hochzäit"
Mette-Marit vun Norwegen taucht an Epstein-Dokumenter op, äussert sech negativ iwwer Grand-Duc
SAMU op der Plaz
Zwou Persoune bei Kollisioun tëscht Nidderaanwen a Mënsbech blesséiert
Fotoen
Luxuriéis Akafsstrooss
Stater Philippsgaass - e Magnéit fir Luxusmarken
Video
39
Legend Boucles Bastogne
Spectatrice bei Accident an der Belsch ëm d'Liewe komm
Weider News
Op der ägyptescher Säit vum Grenziwwergang Rafah waarden Ambulanzen op Patienten den 1. Februar 2026.
Ägypten prett fir Behandlung vu Patienten
Grenziwwergang Rafah a béid Richtunge fir Zivilisten op
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Kanner hu fir de Grand-Duc Henri an d'Grande-Duchesse Maria Teresa gesonge fir Liichtmëssdag
LIVE
Legend Boucles Bastogne
Spectatrice bei Accident an der Belsch ëm d'Liewe komm
Ukrain
15 Doudeger no russescher Dronenattack an der Stad Pawlohrad
Am Alter vun 88 Joer
Déi fréier däitsch Ministesch a Presidentin vum Bundestag Rita Süssmuth ass dout
Bei Antalya
9 Doudeger no schroem Busaccident an der Tierkei
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.