RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Eng "langweileg Hochzäit"Mette-Marit vun Norwegen taucht an Epstein-Dokumenter op, äussert sech negativ iwwer Grand-Duc

RTL Lëtzebuerg
Wéi an neien Dokumenter aus der Epstein-Affär ze liesen ass, huet d'Krounprinzessin vun Norwegen, d'Mette-Marit, d'Hochzäit vum Grand-Duc Guillaume "langweileg" fonnt.
Update: 02.02.2026 10:47
De Krounprënz Haakon zesumme mat senger Fra Mette-Marit bei der Hochzäit vum Guillaume am Joer 2012.
De Krounprënz Haakon zesumme mat senger Fra Mette-Marit bei der Hochzäit vum Groussherzog Guillaume am Joer 2012.
© NICOLAS LAMBERT/AFP

Wéi aus engem Bericht vun der franséischer Gala-Zeitung ervirgeet, weisen nei Dokumenter am Kader vun der Affär ronderëm de verurteelten US-Investor Jeffrey Epstein, datt d’norwegesch Krounprinzessin Mette-Marit sech no der Hochzäit vum Groussherzog Guillaume a senger Fra Stéphanie de Lannoy am Joer 2012 negativ iwwer dësen Evenement geäussert huet. An enger Email, déi vun enger Adress mam Numm “HKH Kronprinsessen” geschéckt soll gi sinn, huet si sech däitlech ofwäertend iwwert d’Zeremonie ausgedréckt.

“Eng langweileg Hochzäit. Et kéint ee bal mengen, et wier een an engem ale Film, an deem een d’Personnagë kennt an net wëll bleiwen”, sou d’norwegesch Krounprinzessin. Den Epstein huet kuerz drop geäntwert an no hirem Openthalt gefrot.

Déi negativ Email staamt vum 21. Oktober 2012, also vum leschten Dag vun de Feierlechkeete ronderëm d’Bestietnes vum deemolege Prënz Guillaume.

Dës Informatioune goufe public am Kader vun der grousser Unzuel un Dokumenter a Relatioun mam verstuerwenen Epstein, déi den 30. Januar vun den US-Autoritéite verëffentlecht goufen. Dorënner befanne sech och d’Mailen, déi tëscht der Krounprinzessin an dem Epstein ausgetosch goufen.

Nodeems hire Kontakt zum Epstein erauskomm ass, huet d’Mette-Marit Stellung geholl an erkläert, si géif dëst bedaueren an d’Verantwortung dofir iwwerhuelen, seng Vergaangenheet net genuch hannerfrot ze hunn. Gläichzäiteg huet si hir Solidaritéit mat de Mëssbrauchsaffer ausgedréckt.

Am meeschte gelies
Noutoperatioun um Kapp
Dräi Persoune ginn no Ausernanersetzung an der Stad deels schwéier blesséiert
Lëtzebuerger Politik
Fréieren CSV-Politiker an Hofmarschall Lucien Weiler am Alter vu 74 Joer gestuerwen
Video
Audio
14
Oppene Bréif vum Philippe Wilmes
Prozedur vu senger Suspendéierung géif un "donkel Zäiten" erënneren
Crèchen oder Famillen?
Fir wien ass d‘Erhéijung vum Chèque-service geduecht?
Video
6
Gouf iwwer Social Media koordinéiert
Tuning-Treffen un der Grenz tëscht Lëtzebuerg an der Belsch
Weider News
3, 2, 1 Take Off
Eng lues Course an e spannenden Elektrobus-Challenge
Video
Fotoen
Campagne "Kastréieren. Chippen. Umellen"
Melli, 2 Joer, 12-fach Mamma
Audio
Fotoen
2
Charlotte Casiraghi, Nichte von Monacos Fürst Albert II., hat ihr erstes eigenes literarisches Werk veröffentlicht.
Charlotte Casiraghi verëffentlecht éischt Buch
Roman "La fêlure" soll Schluss maache mam Klischee vu verwinnten Adelegen
Fro den Affekot
Pak geklaut! An elo?
Audio
RAK Culinary World Cup
Parzeläin aus de Vereenegten Arabeschen Emirater op der EXPOGAST 2026
Audio
Fotoen
RTL-Afterwork
Den entspaanten Interview, dës Woch mam Erich François
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.