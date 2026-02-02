RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Luxuriéis AkafsstroossStater Philippsgaass - e Magnéit fir Luxusmarken

Ryck Thill
Lëtzebuerg huet e grousse Pouvoir d'achat an dat zitt vill bekannte Luxusmarken un.
Update: 02.02.2026 07:22
Stater Philippsgaass - e Magnéit fir Luxusmarken
Lëtzebuerg huet e grousse Pouvoir d’Achat an dat zitt vill bekannte Luxusmarken un

Lëtzebuerg huet e grousse Pouvoir d’achat an dat zitt vill bekannte Luxusmarken un. Iwwert déi lescht Joren hu sech ëmmer méi international Enseignen, déi fir hir “Haut de gamme"-Produite bekannt sinn, an der Stad etabléiert. Dës Marke fënnt een haut virop an der Philippsgaass.

D’Philippsgaass steet haut fir Luxus. Quasi all déi grouss franséisch an italieenesch Designer sinn hei present. Déi lescht Joren huet sech d’Akafsstrooss verännert, constatéiert d’Presidentin vum Stater Geschäftsverband. Si gesäit déi Entwécklung awer éischter positiv. “Mir sinn op jidder Fall frou, datt en alleguerten déi Geschäfter hei sinn, well dat bréngt eng gewësse Clientèle. Dat ass en Haut de gamme, wat vill Leit unzitt”, seet d’Mireille Rahmé-Bley, Presidentin UCVL.

De Robert Goeres ass President vun der Eenzelhandelsfederatioun a Commerçant. Seng Butteker si spezialiséiert op Schwäizer Auere vu renomméierte Marken. Virun zwanzeg Joer huet d’Entwécklung vun der Philippsgaass als Luxusakafsstrooss ugefaangen, erënnert sech de Geschäftsmann. “2006 si mir fir d’éischt an d’Philippsgaass komm. Do hu mer zesumme mat engem anere Buttek Evenementer organiséiert, wou sech lues a lues aner Commerçanten drugehaangen hunn a wou dono och international Marke gesot hunn, ‘tiens, do gëtt eng Musek gespillt, do wëlle mer och gären dobäi sinn’.”

De Robert Goeres gleeft un d’Stad. Zejoert huet hien dräi Projete realiséiert. En neien Auerenatelier, en neien Auerebuttek an ee Geschäft gouf komplett renovéiert an ass elo nei opgaangen. Um Enn wier et awer de Client, deen decidéiert, ob déi Offeren ugeholl ginn. Net just Lëtzebuerger Clienten, ma aus der ganzer Groussregioun.

Lëtzebuerg hat sech jo d’Zil gesat, fir den Akafszenter vun der Groussregioun ze ginn. Do wär een um gudde Wee, seet de Robert Goeres: ”Mir kreéieren doduerch och eng bestëmmte Jalousie a gleeft mer, déi Stied ronderëm eis, wéi Metz, wéi Nanzeg, wéi Tréier, wéi souguer Saarbrécken a Saarlouis, déi wéilten dat doten och gäre kënnen hunn.”

Um Enn ass et awer de Mix, deen et ausmécht, ob eng Stad fir d’Clienten attraktiv ass, seet d’Presidentin vun der Union commerciale, Luxusbutteker a Chaînen aus dem Mëttel- an Niddregpräissegment musse sech d’Wo halen.

Am meeschte gelies
Lëtzebuerger Politik
Fréieren CSV-Politiker an Hofmarschall Lucien Weiler am Alter vu 74 Joer gestuerwen
Video
Audio
14
Noutoperatioun um Kapp
Dräi Persoune ginn no Ausernanersetzung an der Stad deels schwéier blesséiert
Oppene Bréif vum Philippe Wilmes
Prozedur vu senger Suspendéierung géif un "donkel Zäiten" erënneren
Steebrécken
Auto op Tankstell huet Feier gefaangen
Crèchen oder Famillen?
Fir wien ass d‘Erhéijung vum Chèque-service geduecht?
Video
5
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Impressionant Biller
Vill Äis bei den Niagara-Fäll an och un der Elbe
Video
Lonkecher Traditiounsbetrib
Firmerettung duerch Crowdfunding
Video
3
Lëtzebuerger Studenten an Amerika
Angscht, deportéiert ze ginn, wann ee seng Meenung seet
Video
22
No 5 Joer Restauréierung
Déi al ARBED-Lokomotiv steet erëm zu Lalleng
Video
Fotoen
4
Wat de Pep wuel hält vun der Aktioun?
"Manchester ass rout"
Thailännesch Police mécht de Geck mat ManCity-Fan
1
Projet "Lie Detectors"
De Kanner spilleresch bäibréngen, wéi komplex Journalismus ka sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.