RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Legend Boucles de BastogneZuschauerin bei Accident an der Belsch ëm d'Liewe komm

RTL Lëtzebuerg
E Sonndeg koum et bei de Legend Boucles de Bastogne zu engem Accident mat déidleche Suitten.
Update: 01.02.2026 22:54
© BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Dëse Weekend gouf ronderëm Baaschtnech an der Belsch de Rallye “Legend Boucles de Bastogne” gefuer. Um Sonndeg de Moie koum et zu engem trageschen Accident an der Gemeng Houffalize, bei deem eng Zuschauerin ëm d’Liewe komm ass.

E Rallyeauto war vun der Streck ofkomm an ass e Feld geroden, an deem Zuschauer stoungen. Éischten Informatiounen no war dat eng Plaz, wou och Zuschauer hunn dierfe stoen. Wéi den Organisateur vum Rallye matdeelt, hat de Chauffer vum Auto wuel d’Kontroll iwwert säi Gefier verluer. D’Rettungsdéngschter vum Rallye selwer sinn direkt op d’Plaz gefuer an hunn nach probéiert d’Fra ze reaniméieren, allerdéngs ouni Succès.

Den Organisator huet de Rallye dann och direkt nom Accident ofgebrach.

Eng Enquête soll déi genee Ëmstänn vum Accident klären.

Am meeschte gelies
Lëtzebuerger Politik
Fréieren CSV-Politiker an Hofmarschall Lucien Weiler am Alter vu 74 Joer gestuerwen
Video
Audio
14
Noutoperatioun um Kapp
Dräi Persoune ginn no Ausernanersetzung an der Stad deels schwéier blesséiert
Steebrécken
Auto op Tankstell huet Feier gefaangen
De Sonndesinterview mam Denis Scuto
E Gespréich iwwer Futtball, Migratioun, kulturelle Patrimoine an Identitéit
Video
Fotoen
5
Oppene Bréif vum Philippe Wilmes
Prozedur vu senger Suspendéierung géif un "donkel Zäiten" erënneren
Weider News
Ukrain
15 Doudeger no russescher Dronenattack an der Stad Pawlohrad
Am Alter vun 88 Joer
Déi fréier däitsch Ministesch a Presidentin vum Bundestag Rita Süssmuth ass dout
Bei Antalya
9 Doudeger no schroem Busaccident an der Tierkei
D'Bar Constellation zu Crans-Montana, an där et op Silvester zu der Brandkatastroph koum.
Crans Montana
Weidert Affer no Brandkatastroph u Blessure gestuerwen
Tëscht Ägypten a Palästina
Rafah-Grenz wäert viraussiichtlech e Sonndeg nees opgoen
0
Goufe vun ICE festgeholl
Liam Ramos a säi Papp ginn aus dem Prisong fräigelooss
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.