Firwat huet Havanna 300 Drone kaf?Kuba wërft den USA vir, e Virwand fir eng militäresch Interventioun ze sichen

De kubaneschen Ausseminister Bruno Rodríguez huet den USA virgeworf, eng "gefälschte Geschicht" opzebauen, fir wirtschaftlechen Drock a méiglech militäresch Schrëtt ze rechtfäerdegen.
De Rodríguez sot, Kuba géif weder Krich wëllen nach menacéieren, mee sech géint eng méiglech auslännesch Aggressioun verdeedegen. Den amerikaneschen Informatioune no sollen och iranesch Militärberoder zu Havanna sinn.
D’Spannungen tëscht den USA a Kuba si staark geklommen. D’Land leit ënner enger schwéierer Energie- a Brennstoffkris, déi duerch den US-Embargo nach verschäerft gouf.
Dat féiert zu reegelméissege Stroumausfäll, Problemer an de Spideeler an engem Manktem u Liewensmëttel a Medikamenter.