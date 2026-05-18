RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Firwat huet Havanna 300 Drone kaf?Kuba wërft den USA vir, e Virwand fir eng militäresch Interventioun ze sichen

RTL Lëtzebuerg
Den US-Medium Axios hat behaapt, Kuba hätt méi wéi 300 militäresch Drone kaf a géif méiglech Attacken op US-Ziler wéi Guantanamo Bay oder Key West diskutéieren.
Update: 18.05.2026 18:39
© ADALBERTO ROQUE/AFP

De kubaneschen Ausseminister Bruno Rodríguez huet den USA virgeworf, eng "gefälschte Geschicht" opzebauen, fir wirtschaftlechen Drock a méiglech militäresch Schrëtt ze rechtfäerdegen.

De Rodríguez sot, Kuba géif weder Krich wëllen nach menacéieren, mee sech géint eng méiglech auslännesch Aggressioun verdeedegen. Den amerikaneschen Informatioune no sollen och iranesch Militärberoder zu Havanna sinn.

D’Spannungen tëscht den USA a Kuba si staark geklommen. D’Land leit ënner enger schwéierer Energie- a Brennstoffkris, déi duerch den US-Embargo nach verschäerft gouf.

Dat féiert zu reegelméissege Stroumausfäll, Problemer an de Spideeler an engem Manktem u Liewensmëttel a Medikamenter.

© YOMIURI SHIMBUN/The Yomiuri Shimbun via AFP

Am meeschte gelies
Patron vum Restaurant "Beim Baron"
Ernesto Prosperi am Alter vun 61 Joer gestuerwen
Video
10
No ESC-Aventure
Eva Marija häerzlech um Findel empfaange ginn
Video
Fotoen
Täter zu Fouss geflücht
Bei Course-poursuite zu Diddeleng goufe stationéiert Autoen an eng Trap beschiedegt
Wunnengsnout zu Lëtzebuerg
Rout Kräiz schaaft bezuelbare Wunnraum zu Nidderkuer
Audio
Fotoen
8
Eng Persoun blesséiert
Zeie gesicht no Accident mat Farerflucht tëscht dem Wandhaff a Stengefort
Weider News
Am Süde vun der Tierkei
Véier Doudeger no Schéisserei, 17 Joer alen Täter op der Flucht
Op d'mannst zwee Doudeger
De Süde vu China gouf vun engem Äerdbiewe getraff
Video
Der CDU-Politiker Gordon Schnieder ist zum neuen Ministerpräsidenten in Rheinland-Pfalz gewählt worden. In der konstituierenden Sitzung des Landtags in Mainz erhielt der 50-Jährige 63 von 105 Stimmen.
Als éischten CDU-Politiker zanter 35 Joer
Gordon Schnieder ass neie Ministerpresident vu Rheinland-Pfalz
"Politik vun der territorialer Verdeedegung"
Nordkorea erhéicht Truppepresenz u Grenz zu Südkorea
D'Croisièresschëff Hondius, op deem den Hanta-Virus ausgebrach war, läit am Hafe vu Rotterdam un, wou et desinfizéiert gëtt.
"Hondius" an Holland ukomm
Hanta-Virus-Schëff gëtt elo desinfizéiert, Crew kënnt a Quarantän
Video
Fotoen
Die Zahl vollstreckter Todesurteile ist laut Amnesty International so hoch wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Im vergangenen Jahr wurden die meisten Todesurteile den Aktivisten zufolge in China vollstreckt, gefolgt vom Iran und Saudi-Arabien.
Meescht Doudesurteeler a China, Iran a Saudi-Arabien
Zuel vu weltwäiten Exekutiounen op héchstem Stand zanter iwwer 40 Joer
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.