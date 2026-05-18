RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Zu Hondius an Holland ukommHanta-Virus-Schëff gëtt elo desinfizéiert, Crew kënnt a Quarantän

RTL mat AFP
D'Croisièresschëff Hondius, op deem den Hantavirus ausgebrach war, ass e Méindeg de Moien am Hafe vu Rotterdam ukomm.
Update: 18.05.2026 12:48
D'Croisièresschëff Hondius, op deem den Hanta-Virus ausgebrach war, läit am Hafe vu Rotterdam un, wou et desinfizéiert gëtt.
D'Croisièresschëff Hondius, op deem den Hanta-Virus ausgebrach war, läit am Hafe vu Rotterdam un, wou et desinfizéiert gëtt. © NICOLAS TUCAT/AFP
D'Hondius op de leschte Meter um Wee an den Hafe vu Rotterdam.
D'Hondius op de leschte Meter um Wee an den Hafe vu Rotterdam. © JOHN THYS/AFP
Um Hafen zu Rotterdam gouf fir e Containerduerf opgeriicht, an deem sech d'Crew vun der Hondius isoléiere kann.
Um Hafen zu Rotterdam gouf fir e Containerduerf opgeriicht, an deem sech d'Crew vun der Hondius isoléiere kann. © ROBIN UTRECHT/AFP
D'Croisièresschëff Hondius, op deem den Hanta-Virus ausgebrach war, läit am Hafe vu Rotterdam un, wou et desinfizéiert gëtt.
D'Hondius op de leschte Meter um Wee an den Hafe vu Rotterdam.
Um Hafen zu Rotterdam gouf fir e Containerduerf opgeriicht, an deem sech d'Crew vun der Hondius isoléiere kann.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

D'Croisièresschëff "Hondius", op deem den Hanta-Virus ausgebrach war, huet elo seng Rees vun de Kanaren bis op Rotterdam hannert sech bruecht. E Méindeg de Moien ass d'Schëff am Hafe vu Rotterdam agelaf. Déi lescht Leit, déi nach u Bord waren, konnten d'Schëff dann elo verloossen. Déi 25 Membere vun der Crew ewéi och zwee medezinesch Mataarbechter kommen elo a Quarantän an och d'Läich vun der däitscher Fra, déi den 2. Mee gestuerwe war, gëtt vu Bord bruecht.

Nodeem d'Schëff elo zu Rotterdam un Anker läit, gëtt dëst komplett desinfizéiert. D'Persounen, déi nach u Bord waren, mussen a Quarantän oder musse sech selwer isoléieren. Dofir gouf extra e Containerduerf um Site vum Rotterdammer Hafen opgeriicht.

Schonn Enn vum Mount soll d'Hondius da prett si fir eng nächst Croisière. Déi ass dann an d'Arktis geplangt. Op et awer zäitlech opgeet, ass nach net fix.

Weider Sujeten zum Thema

Illustratioun vun Prouwen, déi den Hantavirus enthale kënnen.
WHO gëtt Entwarnung
Hanta-Virus-Variant vu Croisièresschëff huet net mutéiert a gouf net méi geféierlech
Lëtzebuerger Virolog iwwer Hanta-Virus
"Net vergläichbar mat deem, wéi mer et beim Corona-Virus gesinn hunn"
Hanta-Virus
Croisièresschëff "MV Hondius" um Wee zréck Richtung Holland, drëtt Infektioun confirméiert

Am meeschte gelies
E Kannerspill fir Brigangen
Bei Test op engem Parking: 3 Autoe waren net zougespaart
Video
25
Déier hat eng Persoun blesséiert
Police vu Leipzig erschéisst Tiger, dee fortgelaf war
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Titelkampf nach net decidéiert, och Ofstigskampf bleift spannend
Video
Fotoen
8
Basketball-Championnat
Etzella Ettelbréck ass de Champion bei den Hären
Video
Fotoen
16
No ESC-Aventure
Eva Marija häerzlech um Findel empfaange ginn
Fotoen
Weider News
"Politik vun der territorialer Verdeedegung"
Nordkorea erhéicht Truppepresenz u Grenz zu Südkorea
Die Zahl vollstreckter Todesurteile ist laut Amnesty International so hoch wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Im vergangenen Jahr wurden die meisten Todesurteile den Aktivisten zufolge in China vollstreckt, gefolgt vom Iran und Saudi-Arabien.
Meescht Doudesurteeler a China, Iran a Saudi-Arabien
Zuel vu weltwäiten Exekutiounen op héchstem Stand zanter iwwer 40 Joer
US President Donald Trump
Krich am Iran
Trump mécht weider Drock op den Iran, nees Loftattacken op d'Arabesch Emirater
Noen Osten
Israel kontrolléiert iwwer d'Hallschent vun der Gazasträif
Fligeraccident zu Mannheim
Police schwätzt vun enger "Explosioun"
De Logo vun der däitscher Bunn op der Haaptgare zu Berlin
Traunstein a Bayern
Zuch huet misste wéinst Brandgefor evakuéiert ginn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.