"Politik vun der territorialer Verdeedegung"Nordkorea erhéicht Truppepresenz u Grenz zu Südkorea

AFP, iwwersat vun RTL
Nordkoreanesche Staatsmedien no huet de Kim jong Un wichteg Militärvertrieder vu sengem Land ugewisen, d'Grenz zu Südkorea massiv ze verstäerken.
Update: 18.05.2026 12:15
© STR/AFP

Bei enger Reunioun mat ranghéije Kommandeuren huet de Kim e Sonndeg iwwer d'"Politik vun der territorialer Verdeedegung" vu senger kommunistescher Regierungspartei geschwat, sou déi staatlech Noriichtenagence KCNA. Zil vun dëser Politik wier et, "d'Unitéiten un der Frontlinn un der südlecher Grenz ze stäerken an d'Grenz an eng Festung ze verwandelen".

Weider huet den nordkoreanesche Staatschef vun enger "grousser Verännerung" geschwat, fir e Krich z'evitéieren. D'Kommandeure sollten deemno hir "Haltung géigeniwwer dem Äerzfeind" schäerfen, huet et vum Kim Jong Un an Uspillung op Südkorea geheescht. Och solle Projete fir d'Moderniséierung vum Militär virugedriwwe ginn.

Pjöngjang huet seng Haltung géigeniwwer dem südlechen Noper rezent nach emol verschäerft. Am Mäerz huet de Kim Jong Un Südkorea als "deen eis am meeschte feindlech gesënnte Staat" bezeechent. An de leschte Joren huet de Regime iwwerdeems Stroossen an Eisebunn-Linne, déi déi zwee Länner matenee verbannen, zerstéiert an och Barriären an der Géigend vun der Grenz erriicht. Den neie südkoreanesche President Lee Jae Myung hat dem Norde rezent Gespréicher ugebueden, Pjöngjang ass allerdéngs bis ewell net op d'Offer agaangen.

E Kannerspill fir Brigangen
Bei Test op engem Parking: 3 Autoe waren net zougespaart
Déier hat eng Persoun blesséiert
Police vu Leipzig erschéisst Tiger, dee fortgelaf war
D'Croisièresschëff Hondius, op deem den Hanta-Virus ausgebrach war, läit am Hafe vu Rotterdam un, wou et desinfizéiert gëtt.
Hondius an Holland ukomm
Hanta-Virus-Schëff gëtt elo desinfizéiert, Crew kënnt a Quarantän
Die Zahl vollstreckter Todesurteile ist laut Amnesty International so hoch wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Im vergangenen Jahr wurden die meisten Todesurteile den Aktivisten zufolge in China vollstreckt, gefolgt vom Iran und Saudi-Arabien.
Meescht Doudesurteeler a China, Iran a Saudi-Arabien
Zuel vu weltwäiten Exekutiounen op héchstem Stand zanter iwwer 40 Joer
Krich am Iran
Trump mécht weider Drock op den Iran, nees Loftattacken op d'Arabesch Emirater
Israel kontrolléiert iwwer d'Hallschent vun der Gazasträif
