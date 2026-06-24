Wéi d'Bundespolizei vun Tréier matdeelt, ass et géint 11:00 Auer e Mëttwoch zu Linz um Rhäin zu enger Kollisioun tëscht engem Gidderzuch an der Plattform vun engem Camionskran komm. Wéinst Reparaturaarbechten un enger Luucht houng d'Plattform iwwert de Gleisen, e Gidderzuch, deen a Richtung Koblenz ënnerwee war, ass doropshin an d'Installatioun gerannt.
Ee Mataarbechter gouf liicht blesséiert a gouf aus Virsiicht an e Spidol an der Géigend bruecht. De Gidderzuch gouf net wesentlech beschiedegt a konnt seng Faart fortsetzen.
Bei der Identitéitskontroll vun engem 31 Joer alen Zeie gouf iwwerdeems en aktuelle Mandat d'arrêt vum Parquet Paderborn festgestallt. De Mann gouf wéinst engem Verstouss géint d'Pflichtversécherungsgesetz gesicht.
Nodeems hien eng Geldstrof vu 1.500 Euro bezuelt huet, konnt hien nees op fräiem Fouss bleiwen.
Nom Ofschloss vun der Ermëttlung op der Plaz gouf d'Eisebunnsstreck géint 12:55 Auer nees fir de Verkéier fräiginn.