Fréiere franséische PremierLionel Jospin am Alter vun 88 Joer gestuerwen

Ee vun de wichtegste Personnagë vun de Sozialisten a Frankräich ass dout: De fréiere Premier Lionel Jospin ass am Alter vun 88 Joer gestuerwen.
De Lionel Jospin ass e Sonndeg am Alter vun 88 Joer gestuerwen. Dat huet seng Famill e Méindeg der Noriichtenagence AFP matgedeelt. De laangjärege Chef vun de Sozialisten, dee vun 1997 bis 2002 ënnert dem Jacques Chirac Premier vu Frankräich war, war zwee Mol bei de Presidentiellen ugetrueden. Dat allerdéngs ouni Succès.

De Lionel Jospin an de Jacques Chirac Mäerz 2002.
De Lionel Jospin an de Jacques Chirac Mäerz 2002.
De Jacques Chirac an de Lionel Jospin am November 2001 bei enger Pressekonferenz.
De Jacques Chirac an de Lionel Jospin am November 2001 bei enger Pressekonferenz.
De Francois Hollande an de Lionel Jospin am Mee 2012 zu Toulouse.
De Francois Hollande an de Lionel Jospin am Mee 2012 zu Toulouse.
De Lionel Jospin an de Francois Hollande am Juli 2019.
De Lionel Jospin an de Francois Hollande am Juli 2019.
De leschte Januar hat de Lionel Jospin eng “seriö Operatioun”. “All deenen, déi sech Suergen iwwer meng Gesondheet maachen, wëll ech Follgendes matdeelen: Ech hat eng seriö Operatioun, déi gutt verlaf ass. Ech sinn nees doheem a roue mech aus”, hat de Politiker erkläert. Detailer zu senger Operatioun hat de fréiere Chef vun de Sozialisten, deen ouni Succès bei de Presidentiellen 1995 an 2002 kandidéiert hat, net genannt. De fréiere Regierungschef hat sech an de leschte Méint ëmmer nees zu Wuert gemellt, fir iwwert déi aktuell politesch Situatioun ze schwätzen.

Wärend senger Amtszäit hat hien ënnert anerem d'35-Stonne-Woch duerchgesat. Donieft gehéieren déi allgemeng Krankeversécherung an de PACS als éischte Schrëtt a Richtung Bestietnis fir gläichgeschlechtlech Koppelen zu senge Succèsen. Hien hat sech virzäiteg aus der Politik zréckgezunn, nodeems hie bei de Presidentiellen 2002 an der éischter Ronn op déi drëtt Plaz koum an de Rietsextreemist Jean-Marie Le Pen an d’Stéchwal agezu war.

