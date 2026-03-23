RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

EU-KommissiounMercosur-Handelsaccord trëtt den 1. Mee virleefeg a Kraaft

AFP, iwwersat vun RTL
D'Deputéiert hunn op Fuerderunge vu Kritiker den Accord dem Europäesche Geriichtshaff (EuGH) fir eng juristesch Iwwerpréiwung virgeluecht, an dat kéint nach eng Zäitchen daueren.
Update: 23.03.2026 13:03
© Photo by EVARISTO SA / AFP

Den Accord mat de südamerikanesche Mercosur-Staaten trëtt der EU-Kommissioun no den 1. Mee, also a gutt engem Mount, a Kraaft. Eng ganz Partie Taxen tëscht der EU a Brasilien, Argentinien, sou wéi Uruguay sollen dann ewechfalen, sou d’Kommissioun weider. Déi dräi südamerikanesch Staaten hunn den Accord ratifizéiert, déi formal Ratifizéierung am Europaparlament feelt nach. Och de véierte Staat vum Accord, Paraguay, huet den Handelsaccord scho ratifizéiert. Ma Bréissel no hätt een awer nach keng offiziell Matdeelung kritt.

Den EU-Handelskommissär Maros Sefcovic bezeechent dat virleefegt Akraafttrieden als “wichtege Schratt, fir eis Glafwierdegkeet als bedeitenden Handelspartner ënner Beweis ze stellen”. Hannergrond heivunner ass, dass sech d’Ratifizéierung am Europaparlament nach ëm e puer Méint wäert verréckelen, well d’Deputéiert op Fuerderunge vu Kritiker den Accord dem Europäesche Geriichtshaff (EuGH) fir eng juristesch Iwwerpréiwung virgeluecht hunn.

Den Handelsaccord soll eng vun de weltwäit gréisste Fräihandelszone schafen an déi meeschten Taxen op béide Säiten opléisen. Wärend d’Europäer ënner anerem Autoen a cheemesch Produiten a Südamerika exportéieren, liwweren d’Mercosur-Länner haaptsächlech landwirtschaftlech Produiten a Matière première. Baueren an enger Partie europäesche Staaten, virun allem awer a Frankräich, protestéieren dowéinst géint d’Ofkommes.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.