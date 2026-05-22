Kämpf ëm PalmuelegplantagenOp d'mannst 25 Doudeger bei zwou Attacken am Honduras

AFP, iwwersat vun RTL
D'Kämpf ëm d'Palmuelegplantagen am Honduras hunn en Donneschdeg op d'mannst 25 Liewe gefuerdert.
Update: 22.05.2026 08:38
Zaldoten a Polizisten no den Attacken an der Géigend vun Trujillo den 21. Mee 2026.
© STRINGER/AFP

Bei enger Attack an enger ländlecher Regioun am Norde vun Honduras sinn op d'mannst 19 Leit ëm d'Liewe komm. D'Attack war den Autoritéiten no am Duerf Rigores, wou arméiert Gruppen, déi sech géigesäiteg ugräifen, zwou Palmuelegplantagë besat hunn.

De Spriecher vum Parquet sot dem Fernseesender HCH, datt d'Autoritéiten op zwou verschiddene Plazen am Asaz wieren. Op enger Plaz wieren 13 Doudeger fonnt ginn, op der anerer sechs. Wéi et vum Sécherheetsminister Gerzon Velásquez heescht, wieren d'Affer - Baueren - wuel mat grousskalibrege Waffe wéi Gewierer erschoss ginn. Net wäit vun der Stad Trujillo ewech kämpfe schonn zanter Jore kriminell Banden ëm d'Kontroll vun de Plantagen an Drogeweeër.

Donieft koum et en Donneschdeg an enger anerer Regioun vum mëttelamerikanesche Land zu Kämpf tëscht Polizisten a presuméierten Drogenhändler. Dobäi sinn den Autoritéiten no véier Polizisten an een Zivilist ëm d'Liewe komm.

Eréischt virun e puer Deeg hat d'Parlament vun Honduras eng Rei Reformen am Kampf géint déi héich Kriminalitéit decidéiert. Dës erlaben den Asaz vun Zaldote fir de Schutz vun der ëffentlecher Sécherheet. Donieft kënne Banden an Drogekarteller als terroristesch Gruppe klasséiert ginn. Honduras huet e Mordtaux pro Joer vu méi wéi 24 op 100.000 Awunner.

Am meeschte gelies
Housen
Mann no Kläpperei viru Café schwéier blesséiert
Zwee franséisch Kanner a Portugal ausgesat
Police hëlt Mamm vun de Bouwen an hire Partner fest
FLF-Kader fir Matcher géint Italien an Albanien
28 Spiller nominéiert, Leandro Barreiro op eegene Wonsch net dobäi
Dreift de Wollef säin Onwiesen am Éislek?
Prisongsverwaltung deelt mat
Zu Schraasseg gouf e Prisonéier dout a senger Zell fonnt
D'Secouriste bei de Biergungsaarbechten zu Görlitz den 22. Mee 2026.
Traureg Gewëssheet
All Vermësster dout aus Haus zu Görlitz gebuergen
Déi éischt Aktiviste vun der Hëllefsflott fir d'Gazasträif sinn no hirer Ausweisung aus Israel an der Tierkei ukomm.
Hëllefsflott vun Israel ausgewisen
Éischt Aktivisten an der Tierkei gelant
Iwwerraschend Annonce
Trump: USA schécke 5.000 Zaldoten a Polen
No Fligerongléck am Joer 2009
Air France an Airbus wéinst Homicide involontaire verurteelt
De Seguro bei engem Evenement am Kader vum Walkampf virun de portugisesche Presidentiellen.
6. a 7. Juni
Portugisesche President kënnt op Lëtzebuerg
Europol-Campagne fir Täter mat laange Prisongsstrofen
Lëtzebuerg sicht nach ëmmer nom Said Nassiri
