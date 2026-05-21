RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No Fligerongléck am Joer 2009Air France an Airbus wéinst Homicide involontaire verurteelt

RTL mat AFP
Viru knapp 17 Joer ware beim Fligerongléck mam Vol AF447 228 Leit ëm d'Liewe komm.
Update: 21.05.2026 22:36

Zu Paräis huet en Donneschdeg e Geriicht Air France an Airbus am Appellsgeriicht wéinst Homicide involontaire schëlleg gesprach. D'Entreprisë wieren ""eleng komplett verantwortlech", sou d'Riichter en Donneschdeg. D'Geriicht huet d'Fluchentreprise an de Fligerkonstrukteur zur Héchststrof vu jeeweils 225.000 Euro verurteelt. Souwuel Air France wéi och Airbus hunn annoncéiert, géint d'Urteel an Appell ze goen.

Beim Fligerongléck 2009 op der Streck tëscht der brasilianescher Metropol Rio de Janeiro an der franséischer Haaptstad Paräis waren insgesamt 228 Leit ëm d'Liewe komm. D'Maschinn vum Typ A330-203 war an der Nuecht op den 1. Juni iwwer dem Atlantik erofgefall. D'Iwwerreschter vum Fliger an d'Blackbox goufen eréischt zwee Joer méi spéit an enger Déift vu knapp 4.000 Meter fonnt.

An éischter Instanz waren Air France an Airbus fräigesprach ginn. An der Begrënnung vum Appellsprozess huet et elo geheescht: "Den Accident vum Fluch AF447 war eng Katastroph mat Uso, déi hätt verhënnert kënne ginn."

D'Geriicht huet Airbus fir schëlleg erkläert, well d'Entreprise technesch Problemer mat de sougenannte Pitot-Sonden ënnerschätzt an déi betraffe Fluchgesellschaft net informéiert hat. Air France dogéint ass schëlleg gesprach ginn, well d'Fluchentreprise der Usiicht vum Geriicht no hir Piloten net genuch op méiglech Problemer virbereet hätt.

Am meeschte gelies
Keng Spuer vun den Elteren
Zwee kleng Kanner aus Frankräich op der Strooss a Portugal fonnt
Invité vun der Redaktioun (21. Mee) - Nadine Braconnier
"D'Leit kenne mech als Persoun an net just als Fra vum Michel Wolter"
Video
Audio
34
Dëse Sonndeg op Vox ze gesinn
"Kitchen Impossible" war zu Lëtzebuerg am Louis Linster sengem Stäre-Restaurant
1
Housen
Mann no Kläpperei viru Café schwéier blesséiert
FLF-Kader fir Matcher géint Italien an Albanien
28 Spiller nominéiert, Leandro Barreiro op eegene Wonsch net dobäi
Video
9
Weider News
De Seguro bei engem Evenement am Kader vum Walkampf virun de portugisesche Presidentiellen.
6. a 7. Juni
Portugisesche President kënnt op Lëtzebuerg
Déi portugisesch Autoritéiten ermëttelen am Fall vun den ausgesate Kanner aus Frankräich
Portugisesch Justiz ermëttelt
Zwee franséisch Kanner warscheinlech vun hirer Mamm am Bësch ausgesat ginn
Europol-Campagne fir Täter mat laange Prisongsstrofen
Lëtzebuerg sicht nach ëmmer nom Said Nassiri
Zuele vun 2024
Rekordwäerter bei sexuell iwwerdrobare Krankheeten an Europa
Secouristen droen den 21. Mee 2026 d'Läich vun enger 25 Joer aler Rumänin aus dem Haus zu Görlitz, dat den 18. Mee 2026 an de Koup gefall ass.
Haus zu Görlitz (D) an de Koup gefall
Läich vu 25 Joer aler Rumänin gebuergen, zwou Persoune weiderhi vermësst
Wéinst Fligeraccidenter virun 30 Joer
USA kloe fréiere kubanesche President Raúl Castro un
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.