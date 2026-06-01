Bei enger Explosioun am Myanmar sinn e Sonndeg op d'mannst 46 Mënschen ëm d'Liewe komm. Wéi d'Rebellen, déi d'Gebitt am Norde vum südostasiatesche Land kontrolléieren, matgedeelt hunn, gouf d'Explosioun duerch eng iertemlech Detonatioun vu Biergbau-Sprengstoff verursaacht. E Vertrieder vum Rettungsdéngscht am Bezirk Namhkan vum Bundesstaat Shan huet vu 46 Doudege geschwat, dorënner och Kanner a méi wéi 70 Blesséierter. Eng aner Persoun aus der Rettungsekipp huet souguer vun 59 Doudege geschwat.
Zanter dem Militärputsch am Joer 2021 ass am Myanmar e Biergerkrich amgaangen, an deem d'Arméi géint eng Rei pro-demokratesch Rebellegruppen a bewaffent Gruppe vun ethnesche Minoritéite kämpft.