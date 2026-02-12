RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

KolumbienPolice saiséiert 1,1 Tonne Marihuana

RTL Lëtzebuerg
A Kolumbien huet d'Police eng Quantitéit vun 1,1 Tonne Marihuana saiséiert.
Update: 12.02.2026 15:24

Wéi d’Police matdeelt, wieren d’Drogen um Wee aus dem südwestlechen Departement Cauca an den Departement Narinõ gewiescht, wou se sollten an Ëmlaf bruecht ginn. Dräi Verdächteger goufe festgeholl, nieft der massiver Quantitéit u Marihuana goufen och dräi Gefierer, dorënner ee Motorrad saiséiert. De Chef vun der kolumbianescher Police William Zambrano huet vun engem wichtege Schlag géint d’Drogekriminalitéit geschwat. D’Operatioun hätt de Finanzement vun illegalen Aktivitéite verhënnert, déi déi kolumbianesch Gesellschaft negativ impaktéiert hätten. D’Autoritéite wéilten d’Landstroossen a Kolumbien weiderhi verstäerkt op Drogentrafic kontrolléieren.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Federica Brignone hëlt sech Gold am Super G
4
Bekannt duerch Serie "Dawson's Creek"
Den James David Van Der Beek ass am Alter vun 48 Joer gestuerwen
Invité vun der Redaktioun (12. Februar) - Dr. Chris Roller
D'Affär Wilmes veronséchert d'Patienten an d'Dokteren
Video
Audio
29
Néng Doudesaffer
Police identifizéiert 18 Joer al Täterin no Schoulschéisserei a Kanada
Neien Auto an nei Pilote fir d'NLS
48 Losch Motorsport wëll um Nürburgring ganz vir mat bäi fueren
Video
Fotoen
3
Weider News
No der Brandkatastroph zu Crans-Montana
Hannerbliwwener vun den Affer konfrontéieren d'Bedreiwer vum Bar
Video
Irregularitéite beim Verkaf vun Immobilien
Europäesche Parquet ermëttelt géint EU-Kommissioun
Eng Persoun koum an Thailand an engem Amoklaf ëm.
Amoklaf an Thailand
Jugendlechen hëlt Geiselen an erschéisst Schouldirekter
Video
Bommenalarm an der Ukrain
Kiew an Odessa waren nees Ziler vu russesche Loftattacken
Video
Simulatiounspedagogik
Ukrainesch Dokteren trainéieren am modernste virtuelle Spidol vu Frankräich
Video
Schonn e Mëttwoch am Laf vum Dag waren déi éischt Ausleefer vum Stuerm "Nils" op Frankräich getraff.
Stuerm "Nils"
Knapp 900.000 Stéit a Frankräich waren ouni Stroum
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.