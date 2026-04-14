Fir d'éischte Kéier zanter JoerzéngtenPolitesch Diskussiounen tëscht de Regierungen aus dem Libanon an Israel

Joel Detaille
Zanter 1948 si béid Länner formell gesinn am Krichszoustand.
Update: 14.04.2026 06:37
© AFP

Fir d’éischte Kéier zanter Joerzéngten ginn et dësen Dënschdeg politesch Diskussiounen tëscht de Regierungen aus dem Libanon an Israel. Vertrieder vu béide Säite kommen zu Washington beieneen. Ufanks awer wuel mol just op Diplomaten-Niveau.

Zanter 1948 sinn de Libanon an Israel formell gesinn am Krichszoustand a béid Säite si sech dann och iwwert d’Ziler vun de Verhandlungen nach net eens.

Déi libaneesesch Säit wëll iwwert eng méiglech Wafferou tëscht Israel an der Hisbollah-Miliz schwätzen. Israel schléisst esou eng Waffepaus awer aus a fuerdert, dass d’Hisbollah hir Waffen néier leet.

Déi am Géigenzuch huet déi libaneesesch Regierung schonn opgeruff guer net eréischt mat Verhandlungen unzefänken, soulaang wéi d’israeelesch Arméi sech net aus dem Süd-Libanon zeréckgezunn huet.

Am meeschte gelies
"Schrecklech an der Aussepolitik"
Trump geet no Kritik u Krich am Iran verbal géint de Poopst vir
Video
Comeback vu Georges Mischo net méiglech
Knaff, Šehović an Zwally: Dräi Changementer am Escher Schäfferot
7
Och Lëtzebuerg betraff
Donnéeë vun iwwer enger Millioun Clientë vu Basic-Fit goufe geklaut
Video
Policebulletin
Versicht Déifställ a Geschäfter, Member vu Sécherheetspersonal mat Sprëtz blesséiert
Viktor Orban ofgewielt
Wat ännert elo fir d’EU an d'Ukrain?
Video
Weider News
De russeschen Ausseminister Sergej Lawrow ass a zu Peking gelannt.
Lawrow reest op Peking
Krich am Iran Sujet bei Gespréicher tëscht Russland a China
Kanada
Partei vum Premier Carney séchert sech an Komplementarwalen d'Majoritéit am Parlament
Appell vun IWF, Weltbank an IEA
Export-Kontrolle vu Pëtrol a Gas sollen evitéiert ginn
Fir Schutz vun eegener Stolindustrie
EU verschäerft hir Import-Reegelen
A ship is seen off the coast of Ras al-Khaimah, the day after the failure of US-Iran peace talks on April 13, 2026.
Strooss vun Hormus
USA hu mam Blockage ugefaangen
Fluchbegleeder wiere sech
Lufthansa och e Mëttwoch an Donneschdeg vu Streike betraff
4
