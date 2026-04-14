Fir d’éischte Kéier zanter Joerzéngten ginn et dësen Dënschdeg politesch Diskussiounen tëscht de Regierungen aus dem Libanon an Israel. Vertrieder vu béide Säite kommen zu Washington beieneen. Ufanks awer wuel mol just op Diplomaten-Niveau.
Zanter 1948 sinn de Libanon an Israel formell gesinn am Krichszoustand a béid Säite si sech dann och iwwert d’Ziler vun de Verhandlungen nach net eens.
Déi libaneesesch Säit wëll iwwert eng méiglech Wafferou tëscht Israel an der Hisbollah-Miliz schwätzen. Israel schléisst esou eng Waffepaus awer aus a fuerdert, dass d’Hisbollah hir Waffen néier leet.
Déi am Géigenzuch huet déi libaneesesch Regierung schonn opgeruff guer net eréischt mat Verhandlungen unzefänken, soulaang wéi d’israeelesch Arméi sech net aus dem Süd-Libanon zeréckgezunn huet.