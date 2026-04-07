Klimawandel als HaaptursaachRekordzuel u Lawinnen-Doudegen an Europa

Joel Detaille
No der Schi-Saison zitt den EAWS, den European Avanalche Warning Service, en traurege Bilan. Dëse Wanter sinn 135 Mënschen an Europa duerch Lawinnen ëm d'Liewe komm.
Update: 07.04.2026 07:25
Och an de franséischen Alpe sinn dës Saison Alpinisten duerch Lawinnen ëm d’Liewe komm.
© JEFF PACHOUD/AFP

A ville Schigebidder an Europa ass d’Saison nom Ouschterweekend eriwwer. Eenzel Statioune bleiwen nach bis Enn Abrëll op.
De Wanter 2025/26 war besonnesch geféierlech. Zanter Ufank Oktober si ronn 135 Mënschen an Europa duerch Lawinnen ëm d’Liewe komm, déi meescht dovun an den Alpen. Dat si bal duebel souvill Affer wéi nach am Joer virdrun.

Südtiroul besonnesch betraff

Besonnesch dramatesch war d’Situatioun a Südtiroul an Italien. Hei goufen eleng 38 Doudeger gezielt. Dës Zuelen nennt den “European Avalanche Warning Service“ (EAWS).
De Klimawandel spillt eng ëmmer méi grouss Roll, esou Experten. D’Temperature sinn net méi esou stabil a reegelméisseg wéi fréier. Dat huet direkt Auswierkungen op d’Schnéistruktur. Nei an al Schnéischichte verbanne sech manner gutt, doduerch klëmmt d’Gefor vu Lawinnen. De Schnéi gëtt doduerch méi onstabil an dat erhéicht de Risiko fir déi, déi sech an de Schigebidder beweegen.
Och wann d’Technologie an d’Warnsystemer sech verbessert hunn, bleiwe Lawinnen eng onberechenbar Gefor.

Éisträich: Geforen duerch Lawinen
"Geht’s runter vom Gas, nächstes Jahr sind die Berge auch noch da"
Lawinegefor?
Gutt informéiert a preparéiert an de Wantersport

Am meeschte gelies
Dausende Leit goufe sech erwaart
Traditionell war Ouschterméindeg nees d'Nouspelter Emaischen
Video
Fotoen
3
Zu Arel
Gréissert Feier an engem Restaurant an der Avenue de Longwy
Policeasätz vun de leschte Stonnen
Ënnert anerem zéckt e Mann bei engem Sträit zu Ëlwen e Messer
Iran-Krich
Wäisst Haus préift Wafferou vu 45 Deeg, Iran refuséiert Offer
Op Ouschterméindeg
Och an der Stad war eng lass op der Emaischen
Video
Fotoen
0
Weider News
Deadline eng drëtte Kéier verréckelt
D'USA hunn dem Iran bis an d'Nuecht op e Mëttwoch Zäit ginn, fir de Passage vun Hormuz nees opzemaachen
Artemis II
Moundmissioun Artemis II
Astronauten esou wäit vun der Äerd ewech wéi nach ni
Wegen Korruptionsvorwürfen ist ein früherer Gouverneur der westrussischen Grenzregion Kursk zu 14 Jahren Straflager verurteilt worden. Die Ukraine hatte 2024 Teile der Region erobert.
Westrussesch Grenzregioun
Ex-Gouverneur vu Kursk wéinst Korruptiounsvirwërf zu 14 Joer Stroflager verurteelt
Prisong vu Forest zu Bréissel
Ëffentlech Toure werfen d'Fro vun der Iwwerpopulatioun am Prisongsssystem op
Video
Bei US-israeelescher Attack ëmbruecht ginn
Geheimdéngscht-Chef vun der iranescher Revolutiounsgard ass dout
No rezenten Ukënnegung vum Donald Trump
Präis fir de Barrel Pëtrol ass héich an déi nei Woch gestart
