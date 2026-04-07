A ville Schigebidder an Europa ass d’Saison nom Ouschterweekend eriwwer. Eenzel Statioune bleiwen nach bis Enn Abrëll op.
De Wanter 2025/26 war besonnesch geféierlech. Zanter Ufank Oktober si ronn 135 Mënschen an Europa duerch Lawinnen ëm d’Liewe komm, déi meescht dovun an den Alpen. Dat si bal duebel souvill Affer wéi nach am Joer virdrun.
Besonnesch dramatesch war d’Situatioun a Südtiroul an Italien. Hei goufen eleng 38 Doudeger gezielt. Dës Zuelen nennt den “European Avalanche Warning Service“ (EAWS).
De Klimawandel spillt eng ëmmer méi grouss Roll, esou Experten. D’Temperature sinn net méi esou stabil a reegelméisseg wéi fréier. Dat huet direkt Auswierkungen op d’Schnéistruktur. Nei an al Schnéischichte verbanne sech manner gutt, doduerch klëmmt d’Gefor vu Lawinnen. De Schnéi gëtt doduerch méi onstabil an dat erhéicht de Risiko fir déi, déi sech an de Schigebidder beweegen.
Och wann d’Technologie an d’Warnsystemer sech verbessert hunn, bleiwe Lawinnen eng onberechenbar Gefor.