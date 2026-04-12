Russland an Ukrain beschëllege sech géigesäiteg, Ouschter-Wafferou net ze respektéieren

U sech sollt fir dat orthodoxt Ouschterfest dëse Weekend net gekämpft ginn. Dat war d'Ofmaachung, ma Russland an d'Ukrain reprochéiere sech - wéi schonn zejoert - géigesäiteg, d'Wafferou ze violéieren.
Update: 12.04.2026 12:57
Een Appartementshaus an der ukrainescher Stad Sumy, dat e Samschdeg vun enger Dron zerstéiert gouf.
Een Appartementshaus an der ukrainescher Stad Sumy, dat e Samschdeg vun enger Dron zerstéiert gouf.
Déi éischt Violatioune soll et scho ginn hunn, kuerz nodeems d’Paus e Samschdeg am Nomëtteg ugefaangen hat. Zanterdeem mellen d’Ukrainer insgesamt bal 2.300 Verstéiss vun der russescher Säit.
28 direkt Attacken hätt et ginn, an iwwer 500 Bommenattacken, grad ewéi ronn 1.800 Dronenattacken.

D’Russe behaapten iwwerdeems, déi ukrainesch Truppen hätten an de Grenzregioune Kursk a Belgorod ugegraff. Zu Kursk wier ënnert anerem ee Kand blesséiert ginn. Insgesamt heescht et aus Russland, et hätt ee schonn eng 2.000 Verstéiss géint d’Ouschter-Wafferou registréiert.

An engem Videomessage huet den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj gesot, seng Arméi géif sech un den Accord halen. Wann et no him géif goen, géif d’Waffepaus och verlängert ginn.

Am meeschte gelies
(K)Eng Vëlospist op Gëft?!
Awunner vun Hoen kritiséieren, wéi d'Vëlospist hannert hiren Haiser soll gebaut ginn
Video
Audio
45
Decouverte vu geféierlecher Substanz zu Lëtzebuerg
Och scho syntheetesch Cannabinoiden op anere Plazen an Europa entdeckt
Video
Soll 76 Meter héich sinn
Donald Trump presentéiert Pläng fir en Arc de Triomphe zu Washington D.C.
22
Garer Quartier
Schantje vun der Sécurité sociale op historeschem Site
Video
Fotoen
Pakistan deelt mat
D'Gespréicher tëscht den USA an dem Iran zu Islamabad hunn ugefaangen
Weider News
Die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance vorerst gescheitert. "Die schlechte Nachricht ist, dass wir zu keiner Einigung gekommen sind."
Keen Deal zu Islamabad
Friddensgespréicher tëscht den USA an dem Iran gescheitert
E Sonndeg gëtt an Ungarn gewielt
Kënnt de Regierungswiessel a wien ass dem Viktor Orbán säin Erausfuerderer?
Video
15
Flotilla a Richtung Gaza
Hëllef a Symbolpolitik gläichzäiteg
Video
Vor einer geplanten Waffenruhe zum orthodoxen Osterfest sind bei russischen Angriffen auf die Ukraine örtlichen Behörden zufolge drei Menschen getötet worden. 17 weitere Menschen seien verletzt worden, erklärten die ukrainischen Behörden.
Krich an der Ukrain
Dräi Doudeger a 17 Blesséierter bei russeschen Ugrëff virun Ouschter-Wafferou
Ein 15-Jähriger hat an einer Schule in der Ortschaft Ancenis im Westen Frankreichs am Freitag mit einem Küchenmesser auf eine gleichaltrige Mitschülerin eingestochen und das Mädchen dabei schwer verletzt.
Bei Nantes a Frankräich
Schüler stécht mat Kichemesser op 15 Joer al Matschülerin an
Die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance vorerst gescheitert. "Die schlechte Nachricht ist, dass wir zu keiner Einigung gekommen sind."
Keen Deal zu Islamabad
Friddensgespréicher tëscht den USA an dem Iran gescheitert
