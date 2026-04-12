Déi éischt Violatioune soll et scho ginn hunn, kuerz nodeems d’Paus e Samschdeg am Nomëtteg ugefaangen hat. Zanterdeem mellen d’Ukrainer insgesamt bal 2.300 Verstéiss vun der russescher Säit.
28 direkt Attacken hätt et ginn, an iwwer 500 Bommenattacken, grad ewéi ronn 1.800 Dronenattacken.
D’Russe behaapten iwwerdeems, déi ukrainesch Truppen hätten an de Grenzregioune Kursk a Belgorod ugegraff. Zu Kursk wier ënnert anerem ee Kand blesséiert ginn. Insgesamt heescht et aus Russland, et hätt ee schonn eng 2.000 Verstéiss géint d’Ouschter-Wafferou registréiert.
An engem Videomessage huet den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj gesot, seng Arméi géif sech un den Accord halen. Wann et no him géif goen, géif d’Waffepaus och verlängert ginn.