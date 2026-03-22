Den Héichrechnungen no kënnt zu Paräis den 48 Joer ale Sozialist Emmanuel Grégoire op 50 bis 53 Prozent vun de Stëmmen. Déi konservativ Ex-Kulturministesch Rachida Dati, déi sech am September wéinst Korruptioun veräntwere muss, huet tëscht 37 a 40 Prozent vun de Stëmme kritt. Si war vum President perséinlech ënnerstëtzt ginn, och wann den Emmanuel Macron dat ëffentlech bestridden huet. De Grégoire, laang riets Hand vun der Paräisser Buergermeeschtesch Anne Hidalgo, wëllt hir klimafrëndlech Politik weiderféieren.
Zu Marseille huet sech de sozialistesche Buergermeeschter Benoît Payan géint de rietspopulisteschen Kandidat Franck Allisio duerchgesat. An den Ëmfroen haten se zäitweis Kapp u Kapp geleeën. Eng Victoire vun de Rietspopulisten an der zweetgréisster Stad vu Frankräich hätt warscheinlech eng grouss Wierkung op d’Presidentiellen 2027 gehat.
Zu Thionville ass de Pierre Cuny (DVC) mat 45,39 Prozent vun de Stëmmen a sengem Amt confirméiert ginn. De Rassemblement National mam Grégoire Laloux un der Spëtzt setzt sech dogéint iwwerraschend zu Amnéville duerch. Lonkech behält mam Vincent Hamen säi Buergermeeschter, op deen 43,02 Prozent vun de Stëmmen entfall sinn. Zu Stroossbuerg ass déi fréier Buergermeeschtesch Catherine Trautmann mat 37 Prozent vun de Stëmmen erëmgewielt ginn.
Gutt 17 Millioune Leit waren a 1.580 Gemengen a Secteuren opgeruff, wielen ze goen. A verschiddene Stied dierft et bis wäit an den Owend goen, bis definitiv Resultater virleien.