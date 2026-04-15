De Streik bei der Lufthansa geet weider. Nom Enn vum Pilotestreik, deen e Méindeg an en Dënschdeg war, streikt e Mëttwoch an en Donneschdeg d’Kabinnepersonal. Déi ronn 20.000 Stewardessen a Stewarde verlaange besser Aarbechtskonditiounen am neien Tarifvertrag, deen aktuell ausgehandelt gëtt, mä wou d’Diskussiounen net richteg virukommen. Honnerte Flich goufe scho fir e Mëttwoch annuléiert.
En Donneschdeg an e Freideg wëllen dann och d’Piloten nees streiken, wéi d’Vereenegung Cockpit (VC) annoncéiert huet. Grond dofir wier, datt et vun der Säit vu Lufthansa keng Beweegung géing ginn. Déi zwee Deeg wéilt een all d’Volle vun der Lufthansa vun däitsche Fluchhäfen an all Departe vun de Lufthansa-Duechtere Cargo a Cityline blockéieren. Ausnam si Fluch op Aserbaidschan, Ägypten, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien an d’Vereenegt Arabesch Emirater. Bei der Lufthansa-Duechter Eurowings soll just en Donneschdeg gestreikt ginn.
D’Lufthansa feiert e Mëttwoch iwwerdeems 100. Gebuertsdag mat enger Feier an engem neien Hangar zu Frankfurt. Do ass ënnert anerem de Bundeskanzler Merz mat derbäi. Virun der Dier leeft dann e Protest vun de Gewerkschaften.
Wat Lëtzebuerg ugeet, si fir e Mëttwoch am ganze véier Flich tëscht dem Findel a München betraff.