RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Flich tëscht Lëtzebuerg a München betraffZwee Deeg laange Streik vu Lufthansa-Kabinnepersonal ugefaangen, weidere Pilotestreik en Donneschdeg

RTL Lëtzebuerg
Wien e Fluch bei der Lufthansa oder enger vun hiren Duechtergesellschafte gebucht huet, kéint e Mëttwoch oder en Donneschdeg net op senger Destinatioun ukommen.
Update: 15.04.2026 07:07
Bei der Lufthansa streikt no de Pilote och d’Kabinnepersonal.
© Photo by HANNES P ALBERT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

De Streik bei der Lufthansa geet weider. Nom Enn vum Pilotestreik, deen e Méindeg an en Dënschdeg war, streikt e Mëttwoch an en Donneschdeg d’Kabinnepersonal. Déi ronn 20.000 Stewardessen a Stewarde verlaange besser Aarbechtskonditiounen am neien Tarifvertrag, deen aktuell ausgehandelt gëtt, mä wou d’Diskussiounen net richteg virukommen. Honnerte Flich goufe scho fir e Mëttwoch annuléiert.

En Donneschdeg an e Freideg wëllen dann och d’Piloten nees streiken, wéi d’Vereenegung Cockpit (VC) annoncéiert huet. Grond dofir wier, datt et vun der Säit vu Lufthansa keng Beweegung géing ginn. Déi zwee Deeg wéilt een all d’Volle vun der Lufthansa vun däitsche Fluchhäfen an all Departe vun de Lufthansa-Duechtere Cargo a Cityline blockéieren. Ausnam si Fluch op Aserbaidschan, Ägypten, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien an d’Vereenegt Arabesch Emirater. Bei der Lufthansa-Duechter Eurowings soll just en Donneschdeg gestreikt ginn.

D’Lufthansa feiert e Mëttwoch iwwerdeems 100. Gebuertsdag mat enger Feier an engem neien Hangar zu Frankfurt. Do ass ënnert anerem de Bundeskanzler Merz mat derbäi. Virun der Dier leeft dann e Protest vun de Gewerkschaften.

Och Flich vun an op Lëtzebuerg betraff

Wat Lëtzebuerg ugeet, si fir e Mëttwoch am ganze véier Flich tëscht dem Findel a München betraff.

1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.