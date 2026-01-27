RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kanner ware siwen an néng Joer alTrainer an Däitschland wéinst Kannermëssbrauch an 141 Fäll verurteelt

AFP, iwwersat vun RTL
Iwwer Joren huet en Trainer an Däitschland Kanner mëssbraucht. Nodeems hien 2024 schonn an 229 Fäll verurteelt gouf, huet e Geriicht a Sachsen-Anhalt hien elo a weideren 141 Fäll schëlleg gesprach.
Update: 27.01.2026 18:25
Das Landgericht Dessau-Roßlau hat einen ehemaligen Sporttrainer des sexuellen Missbrauchs von Kindern in 141 Fällen schuldig gesprochen. Die Kammer verurteilte den 55-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren und ordnete eine Sicherungsverwahrung an.
D’Landgeriicht Dessau-Roßlau huet en Trainer wéinst dem sexuelle Mëssbrauch vu Kanner an 141 Fäll schëlleg gesprach.
© AFP/Archiv

D’Landgeriicht Dessau-Roßlau a Sachsen-Anhalt huet e fréieren Trainer wéinst sexuellem Mëssbrauch vu Kanner an 141 Fäll schëlleg gesprach. D’Geriicht huet de 55 Joer alen Ugekloten zu enger Prisongsstrof vun 13 Joer verurteelt mat uschléissender Détention préventive, also Sécherungsverwarung, wéi et en Dënschdeg vun engem Geriichtsspriecher heescht.

D’Geriicht huet et deemno als erwisen ugesinn, datt den Ugekloten d’Doten tëscht 1998 an 1999 respektiv tëscht 2004 an 2011 gemaach huet. Déi zwee Affer waren deemools siwe respektiv néng Joer al. Den haut 55 Joer ale Mann huet dobäi aus Siicht vum Geriicht seng besonnesch Vertrauenspositioun ausgenotzt.

Schonn 2024 war de Mann wéinst sexuellem Mëssbrauch zu néng Joer a sechs Méint Prisong verurteelt ginn. Dobäi goung et ëm de Mëssbrauch vun engem him uvertraute Meedchen an 229 Fäll tëscht 2017 an 2020. Déi deemoleg Strof gouf elo an déi nei matabezunn. No senger Prisongsstrof muss hien a Sécherungsverwarung, well vum Mann enger Expertenaschätzung no d’Gefor vu weideren erhiefleche Strofdoten ausgéing goen.

Mam Urteel ass d’Geriicht op d’Demande vum Parquet agaangen. Den Ugeklote muss ausserdeem Dommages et intérêts an Héicht vun 53.000 Euro bezuelen. D’Urteel ass awer nach net rechtskräfteg.

Am meeschte gelies
Detailer no Messerattack um Lampertsbierg
Täter hat Rendez-vous mam spéideren Affer fir Visitt vu Wunneng
Vun 2027 un
D'Belsch plangt eng Autobunns-Tax fir auslännesch Chaufferen
49
Unisex-Toiletten a Schoulen
CSV-Fraktioun iwwerrascht iwwer Annonce a schwätzt sech oppen dogéint aus
Video
Eng Spuer zou an Tempo 70
Kilometer laange Stau um éischten Dag vun Aarbechten an Tunnelle Grouft a Stafelter
Audio
17
Grouss ugeluechte Réckruffaktioun
ALVA rifft 31 Mëllechproduite fir Puppelcher zeréck
Weider News
Déidlechen Accident op der B51
Ermëttlunge liwweren nei Detailer - Camionschauffer war net ugestréckt
ArcelorMittal
Verlagerung vun dausende Aarbechtsplazen vun Europa an Indien
2
De Schock sëtzt déif no der Brandkatastroph zu Crans-Montana
Noutriff aus Crans-Montana
"Ech wier bal gestuerwen, ech mengen, meng Kolleege sinn dout"
Den US-President Donald Trump an den kanadesche Premier Mark Carney hate béid um Weltwirtschaftsforum zu Davos eng Ried gehalen.
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Trump menacéiert Kanada, fir d'US-Lizenz fir kanadesch Fliger ze annuléieren
LIVE
Lonkecher Traditiounsbetrib
Firmerettung duerch Crowdfunding
Video
2
Zeitunge schwätze vu reegelrechter "Exekutioun"
Dräi doudeg Jeeër a Bësch a Sizilien werfe Froen op
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.