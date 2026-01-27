RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nodeems zweet Persoun erschoss goufDeel vun den ICE-Agente verléisst vun en Dënschdeg u Minneapolis

RTL mat AFP
Och d'Kritik aus den eegene Reien dierft den Donald Trump dozou bruecht hunn, en Deel vun den Agente vun der Immigratiounsagence ICE aus der Stad ofzezéien.
Update: 27.01.2026 13:25
Demonstrante fuerderen ICE op, Minneapolis ze verloossen.
Demonstrante fuerderen ICE op, Minneapolis ze verloossen.
© OCTAVIO JONES/AFP

En Deel vun den Agente vun der US-Immigatiounsagence ICE verloosse vun en Dënschdeg un d’Stad Minneapolis am Bundesstaat Minnesota. Dat huet de Buergermeeschter Jacob Frey no engem Telefonat mam US-President Donald Trump op der Social-Media-Plattform X matgedeelt.

Den Trump hätt wärend dem Telefonat zougestëmmt, dass “déi aktuell Situatioun net esou ka virugoen”, esou de Frey.

Regierung schléit méi verséinlech Téin un, kritiséiert awer d’Demokraten

Nodeems déi déidlech Schëss op den Infirmier Alex Pretti landeswäit fir Entsetze gesuergt hunn, ass d’Rhetorik vun der US-Regierung méi verséinlech ginn. “Keen am Wäissen Haus, de President Trump inclus, wëll gesinn, wéi Mënschen op eise Stroosse blesséiert ginn oder esouguer zu Doud kommen”, huet et e Méindegowend vun der Spriecherin vum Wäissen Haus, dem Karoline Leavitt geheescht. Gläichzäiteg huet si awer op en Neits d’Demokrate kritiséiert. Den eigentleche Grond fir d’Tragedie wier nämlech de “feindleche Widderstand” vun den Demokrate géint dem President seng Expulsiounspolitik, sou d’Leavitt e Méindegowend lokaler Zäit zu Washington D.C.

Den Donald Trump schéngt beméit, de Schued ze begrenzen

Den Donald Trump selwer schéngt aktuell virun allem u Schuedensbegrenzung interesséiert ze sinn. Nieft dem Buergermeeschter vu Minneapolis huet den amerikanesche Staatschef och scho mam Gouverneur vum Minnesota, dem Tim Walz telefonéiert. Op senger Social-Media-Plattform Truth Social huet den Trump vun engem ganz gudden Telefonsgespréich geschwat, den Tim Walz wéilt mat him zesummeschaffen. Hie wéilt e Gespréich tëscht dem Walz an dem nationale Beoptraagte fir de Grenzschutz, dem Tom Homan organiséieren, sou nach den Trump. Et géif drëms goen, alleguer déi “Kriminell” am Minnesota ze verhaften.

Kritik aus den eegene Reien

Nieft de landeswäite Protester, zu deenen et nom Alex Pretti sengem Doud komm ass, dierft och déi verstäerkt Kritik aus de Reie vum Trump senger republikanescher Partei e Grond fir déi méi verséinlech Téin aus dem Wäissen Haus sinn. De republikanesche Virsëtzende vum “House Oversight Comittee” James Comer hat scho leschte Sonndeg ugedeit, dass d’ICE-Beamte Minneapolis sollte verloossen. Och de Gouverneur vum Texas, den Trump-Unhänger Greg Abbott, huet eng “Upassung” beim Virgoe vun den nationalen Agence gefuerdert.

Fir vill Diskussiounen huet ausserdeem de Récktrëtt vun engem vun de republikanesche Kandidate bei de Gouverneurswalen am Minnesota gesuergt. Wéi de Chris Medal sot, géif hie sech aus Protest aus de Walen zeréckzéien. Hie kéint dat vu senger eegener Partei lancéiert Virgoe géint d’Bierger vum Minnesota net ënnerstëtzen, sot de Republikaner an enger Usprooch, déi hien online diffuséiert huet.

Tom Homan soll an de Minnesota reesen, Onkloerheet ëm Ofzuch vum Greg Bovino

An engem weidere Post op Truth Social schreift den Donald Trump iwwerdeems, dass den Tom Homan soll an de Minnesota reesen. Wéi eng Aufgab hien do soll iwwerhuelen, ass allerdéngs net kloer. Den Homan wier bis ewell net am Bundesstaat aktiv gewiescht, géif do awer vill Leit kennen, hie wier “haart awer fair” a soll direkt vun den den Donald Trump rapportéieren, esou dësen a sengem Post.

Onkloerheet gëtt et dogéint wat e méiglechen Ofzuch vum Chef vun der US-Grenzpatrull Greg Boviono ugeet. Eng Partie US-Medie mellen, dass hien aus der Stad soll ofgezu ginn. De Ministère fir den Heemechtsschutz streit dat allerdéngs of. Wéi d’Vizeministesch fir den Heemechtsschutz Tricia McLaughlin op X schreift, wier de Bovino “net vu senge Flichten entbonnen”.

Am meeschte gelies
Detailer no Messerattack um Lampertsbierg
Täter hat Rendez-vous mam spéideren Affer fir Visitt vu Wunneng
Vun 2027 un
D'Belsch plangt eng Autobunns-Tax fir auslännesch Chaufferen
49
Unisex-Toiletten a Schoulen
CSV-Fraktioun iwwerrascht iwwer Annonce a schwätzt sech oppen dogéint aus
Video
Eng Spuer zou an Tempo 70
Kilometer laange Stau um éischten Dag vun Aarbechten an Tunnelle Grouft a Stafelter
Audio
17
Grouss ugeluechte Réckruffaktioun
ALVA rifft 31 Mëllechproduite fir Puppelcher zeréck
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Déidlechen Accident op der B51
Ermëttlunge liwweren nei Detailer - Camionschauffer war net ugestréckt
ArcelorMittal
Verlagerung vun dausende Aarbechtsplazen vun Europa an Indien
2
De Schock sëtzt déif no der Brandkatastroph zu Crans-Montana
Noutriff aus Crans-Montana
"Ech wier bal gestuerwen, ech mengen, meng Kolleege sinn dout"
Den US-President Donald Trump an den kanadesche Premier Mark Carney hate béid um Weltwirtschaftsforum zu Davos eng Ried gehalen.
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Trump menacéiert Kanada, fir d'US-Lizenz fir kanadesch Fliger ze annuléieren
LIVE
Lonkecher Traditiounsbetrib
Firmerettung duerch Crowdfunding
Video
2
Zeitunge schwätze vu reegelrechter "Exekutioun"
Dräi doudeg Jeeër a Bësch a Sizilien werfe Froen op
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.